Barriera di Milano, divieti “aggirati” e alcol in vendita dopo le 21: “E i controlli?”

In Barriera di Milano i divieti imposti dal Comune sulla vendita di alcolici dopo le 21 sembrano essere sistematicamente disattesi. A denunciarlo è Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, che in un post pubblicato su Facebook attacca duramente l’amministrazione comunale e in particolare il primo cittadino.

Alcol alle 21, ecco le foto

Secondo quanto documentato dalla consigliera, numerosi esercizi commerciali continuano a vendere alcolici ben oltre l’orario consentito, in assenza di controlli efficaci da parte degli organi preposti. Lo dimostrerebbero le immagini: con persone a bivaccare sul marciapiede alle 21 con tanto di bottiglia (o bottiglie…) in mano. “I divieti senza controlli sono inutili - afferma Marino -, e i cittadini ne pagano le conseguenze”. La situazione non è delle migliori: birra venduta a ogni ora, persone ubriache in strada, risse notturne e marciapiedi trasformati in latrine a cielo aperto, sotto gli occhi di residenti e minori.

Quali sanzioni?

Marino punta il dito anche contro le priorità dell’amministrazione: “Forse, invece di mandare la polizia municipale negli oratori, sarebbe più utile inviarla a far rispettare le regole sul territorio”. La consigliera annuncia la presentazione di un documento ufficiale per chiedere conto del numero di controlli e sanzioni effettuati dall’entrata in vigore del divieto, e chiede che vengano fissati orari di chiusura per le attività che, di fatto, operano come bar h24, generando problemi di ordine pubblico.

Una polemica destinata a far discutere, e che riaccende i riflettori sulla sicurezza e la vivibilità notturna in uno dei quartieri più complessi della città.