iApuestas apre il suo nuovo portale di scommesse sportive in Italia

Il calcio è uno sport universale conosciuto e praticato in ogni angolo del pianeta. Gli amanti di questo gioco seguono campionati, coppe, mondiali e altre competizioni in tutto il mondo. Il palinsesto ricco e variegato rappresenta un’occasione speciale per chi vede le partite con passione e trasporto. Ogni continente ospita numerosi tornei e con il web si possono seguire perfino più eventi contemporaneamente. Un’offerta così consistente ha contribuito, al tempo stesso, all’affermazione di numerose piattaforme digitali dedicate al betting online.

Questo settore è divenuto notevolmente popolare negli ultimi anni tra appassionati e neofiti dello sport. Oggi tutti possono accedere a un sito per valutare quali sono le quotazioni e gli incontri disponibili della giornata. Per districarsi tra i numerosi bookmakers disponibili online gli utenti possono utilizzare tutti i dati forniti da iScommesse per valutare le giocate da fare. Scopriamo come funziona e quali sono i vantaggi offerti a tutti gli utenti.

iScommesse: come funziona la piattaforma di scommesse sportive disponibile anche in Italia?

Questo portale attivo dal 2001 è divenuto il punto di riferimento online per gli utenti in lingua spagnola. iScommesse controlla diversi bookmakers per fornire un’analisi precisa e dettagliata di tutti gli elementi necessari per effettuare una scommessa.

A tal proposito vengono esaminati diversi fattori: quote, sistemi di pagamento, bonus, promozioni e servizi di assistenza al cliente. Il portale è disponibile in Spagna, Brasile, Colombia, Messico, Perù, altri paesi del Sud America e adesso anche in Italia. Gli utenti possono finalmente valutare diversi elementi prima di scegliere la giocata da attuare. Ogni giocatore, in pratica, può contare su un punto di vista esterno e imparziale per giudicare la proposta dei bookmakers. Prima di realizzare una scommessa sportiva si possono consultare tutte le informazioni presenti sul portale. Questa preziosa fonte di informazioni è particolarmente utile quando si devono comprendere le condizioni che regolano i bonus e le promozioni.

iScommese fornisce anche dei pronostici realizzati da tipsters specializzati negli eventi sportivi. Gli utenti possono anche scegliere quale esperto seguire per visionare i dati e le statistiche che hanno suggerito un determinati risultato. La combinazione di informazioni e pronostici è una risorsa molto utile per i giocatori che non conoscono tutti i palinsesti internazionali e vogliono scommettere su un campionato diverso dalla Serie A. Gli utenti registrati possono anche condividere i loro pronostici personali con gli altri membri della comunità e partecipare alla Tipster League. Questa competizione gratuita rappresenta la più grande lega del web dedicata ai pronostici sportivi.

Quali sono gli strumenti che iScommesse offre ai suoi utenti?

Il portale propone tutte le informazioni che riguardano il mondo del betting online. Gli strumenti resi disponibili da iScommesse sono concepiti per fornire tutto il supporto necessario ai giocatori che non hanno competenze sportive, ma vogliono divertirsi effettuando una puntata su un determinato palinsesto. L’analisi dei bookmakers italiani viene effettuata per comparare le quote, le offerte e le promozioni.

Il sito ospita anche una sezione speciale dedicata alle scommesse di calcio dove si possono preparare delle schedine singole e multiple. Lo spazio dedicato ai pronostici espone, invece, i suggerimenti forniti da tutti tipster esperti in diversi sport e leghe internazionali. Tutti i bookmakers citati da iScommese sono autorizzati dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ( ADM ) per garantire la tutela legale ad ogni singolo giocatore.