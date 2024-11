L'aerospazio torinese prende quota grazie alle start up: realtà virtuale, sensori e propulsori innovativi sono il futuro

Dai propulsori innovativi alle soluzioni per il collegamento di sensori, dagli algoritmi legati a Internet ai simulatori in realtà virtuale, fino ai sistemi per la creazione di digital twin. Il futuro dell'aerospazio (torinese, ma non solo) è passato dalle Ogr , dove ieri si è concluso il percorso annuale di Takeoff Accelerator , il programma di accelerazione della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital per startup dell’aerospazio e dell’advanced hardware gestito da Plug and Play. Negli scorsi tre anni, il progetto ha supportato la crescita di 27 startup con un investimento totale di oltre 6,2 milioni di euro.

E tra le 8 realtà accelerate nel corso del 2024 c'è molto di sabaudo: si tratta infatti di Alpha Impulsion, startup basata a Tolosa e a Torino e specializzata in tecnologie di propulsione spaziale autofagica ibrida; la milanese Capsule Corporation, attiva nell’ambito dei sistemi di propulsione ad acqua per satelliti; la romana Delta Space Leonis, che collega i sensori IoT di tutto il mondo utilizzando satelliti innovativi; da Southampton, con base anche a Torino, Meta Futura Aerospace, che ha ideato un sistema di controllo dell'assetto e dell'orbita a 2 propulsori che sostituisce i meccanismi a 8 propulsori; la padovana Spaider, che sviluppa algoritmi di intelligenza artificiale per processi di progettazione e simulazione ingegneristica; basata a Torino, SpaceVerse-AI, che ha creato un simulatore aerospaziale basato su LLM e su tecnologia di realtà virtuale; la capitolina Space 11, piattaforma che fonde tecnologie spaziali, droni e robot per creare Digital Twin per le città intelligenti e l'industria 4.0; e infine la forlivese P2M, che crea hardware e software dedicati alla gestione, archiviazione e tracciamento delle informazioni tecniche.



Tra chi supporta TakeOff c'è anche Leonardo, che proprio a Torino (e anche alle Ogr) vanta presenze importanti. "Il programma Take Off si conferma il contesto nel quale la visione strategica della grande azienda ed il dinamismo delle start up possono creare quella simbiosi industriale e tecnologica per sviluppare l’innovazione di frontiera in un settore caratterizzato da fattori di ampia complessità", dice Salvatore Grimaldi, VP Innovation & Technology della Divisione Velivoli di Leonardo. "Il grande player, infatti, ha il ruolo di guida per le start up in un settore caratterizzato da grandi investimenti, lungo time to market, complessità del prodotto e dei programmi di sviluppo, alto rischio tecnologico, in cui le startup rischiano di essere lillipuziani in un mondo di giganti. Ma le stesse grandi aziende rischiano di rimanere ancorate alla loro storia tecnologica in un mondo che corre veloce. Per questo è indispensabile creare una simbiosi tra la visione “disruptive” e la passione delle startup e la conoscenza e la visione strategica del mercato e del prodotto della grande azienda, l’unica a disporre del know-how e degli asset di sviluppo per guidare l’idea nel divenire un’innovazione di successo".