Si spaccia per dipendente di una società di energia e convince una donna a firmare un contratto: denunciato

Lo scorso lunedì, gli agenti del Commissariato San Secondo hanno denunciato un procacciatore di contratti energetici per violazione di domicilio commessa con inganno. Poco prima delle 11, gli agenti si sono recati presso uno stabile del quartiere Crocetta per la segnalazione di alcuni procacciatori molesti.

Giunti sul posto, gli agenti hanno intercettato un gruppo di ragazzi, tutti procacciatori di contratto, e hanno raccolto testimonianze su quanto accaduto. Una signora ha raccontato che un giovane l'avrebbe contattata spacciandosi per dipendente di una società di servizi energetici offrendole una riduzione di contratto e dicendole di essere stato inviato dall'amministratore di condominio.

In realtà la donna aveva sottoscritto un nuovo contratto e il suo interlocutore non era un dipendente di una società erogatrice di energia ma di una ditta procacciatrice di contratti. Inoltre, l'uomo, un ventiduenne, non aveva alcun incarico dell'amministratore di condominio come appurato dagli agenti.