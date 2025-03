Il mercato della biodiversità Googreen celebra l'arrivo di marzo al giardino Sambuy

Nell'arco del pomeriggio: "Sussurri: suoni e storie a tu per tu". L'arte di strada tra i sentieri del Giardino Sambuy. In collaborazione con Arthecity.

E, in occasione della corsa cittadina Just the woman i am anche Giardino forbito partecipa in contemporanea con un percorso di 5 chilometri studiato ad hoc per rafforzare il messaggio di salute e benessere della preziosa manifestazione e scoprire angoli inaspettati