Unione Musicale: torna la serie di concerti "Discovery" con il gruppo Lapsus Lumine

Martedì 12 aprile 2022 al Teatro Vittoria alle ore 20, l’Unione Musicale ospita per la prima volta il gruppo Lapsus Lumine, per un nuovo appuntamento con DISCOVERY, la serie di concerti fortemente voluta dal direttore artistico Antonio Valentino per spingere l’ascolto al di là dei confini della Classica.

Protagonista è il gruppo torinese Lapsus Lumine, nato nel 2017 e formato da tre voci femminili e un contrabbasso: un organico insolito dal sound unico e suggestivo, che contrappone registri totalmente differenti in continuo scambio.