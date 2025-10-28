Uno scatto d'altri tempi con Fotografia Alchemica: un set per i visitatori da Apart Fair [FOTO E VIDEO]

Un ritratto di altri tempi quello che i visitatori di Apart Fair potranno fare grazie al set allestito dal colletivo Fotografia Alchemica.

Realizzato con l'ottocentesco modello del ferrotipo, sarà disponibile per 40 scatti. I visitatori potranno così essere immortalati in un ritratto in stile d'antan. Il prezzo è importante: 100 euro a ritratto. La seduta e lo sviluppo della foto richiedono d'altronde un'ora e mezza di pazienza.

"Sono gelatine secche su lastre di alluminio, un tempo chiamati ferrotipi, che hanno la caratteristica di essere utilizzate anche successivamente allo scatto perché non c'era la necessità di svilupparle subito. Contiamo di dare il prodotto finito nel giro di un'ora, è un esperimento che facciamo sperando che possa piacere al pubblico" spiega Massimo Badolato fotogrado torinese, fondatore del collettivo.

"Si tratta di un collettivo dinamico, cui tutti possono partecipare, l'importante è che ognuno lasci poi traccia in termini di tecnica e di valore estetico".