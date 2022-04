Dal 19 aprile riapre il pronto soccorso notturno del San Lorenzo di Carmagnola

Un ulteriore segnale di ritorno alla normalità. Dalle ore 20 del prossimo 19 aprile riaprirà il Pronto soccorso notturno del San Lorenzo di Carmagnola.

Chiuso il 13 gennaio scorso per far fronte all’aumento dei casi di Covid, “il PS carmagnolese tornerà in attività – ha dichiarato il Direttore generale dell’Asl To5 Angelo Pescarmona - seppur con utilizzo di risorse precarie reperite attraverso Società di Servizi. E riapre nonostante il perdurare dell’occupazione di 50 posti letto Covid che non ci permettono di abbassare la guardia nei confronti dei contagi sul territorio”.