Papillomavirus, il 4 marzo Open Day vaccinale dell’Asl To5 a Carmagnola e Nichelino

L’infezione da Papillomavirus è causata da una famiglia di virus molto diffusi. Si trasmette principalmente attraverso il contatto stretto durante i rapporti sessuali, anche non completi, con una persona portatrice del virus.

L’HPV può causare diverse forme tumorali che interessano l’apparato riproduttivo femminile e maschile e il distretto testa-collo. Secondo i dati epidemiologici nazionali, in Italia si stimano ogni anno:

oltre 2.500 nuovi casi di tumore del collo dell’utero, che rappresenta il quinto tumore per frequenza nelle donne sotto i 50 anni;

oltre 500 casi di tumori dell’orofaringe HPV-correlati.

In occasione della Giornata Internazionale contro l’HPV, mercoledì 4 marzo 2026 l’Asl To5 organizza un Open Day vaccinale dedicato alla prevenzione dell’infezione da Papillomavirus Umano. Le sedute vaccinali si svolgeranno con accesso diretto, senza prenotazione dalle 8:30 – 12:00 e 13:30 – 16:00 a Carmagnola in via Avv. Ferrero 28 (1° piano) e a Nichelino – SISP, Via San Francesco 35 (piano terra).

L’open day è aperto sia ai cittadini che hanno diritto alla vaccinazione gratuita, sia a coloro che desiderano aderire alla campagna versando la quota prevista. L’offerta vaccinale anti-HPV è iniziata con le ragazze nate a partire dal 1993 e con i ragazzi nati a partire dal 2006. La somministrazione è gratuita anche per chi, pur rientrando in queste fasce, non aveva aderito in occasione della chiamata attiva da parte dell’ASL.

«La vaccinazione contro l’HPV è uno strumento di prevenzione primaria concreto e scientificamente validato - dichiara il Direttore Generale dell’Asl To5, Bruno Osella - Con questo open day vogliamo facilitare l’accesso alla vaccinazione e rafforzare una cultura della prevenzione che tutela la salute individuale e collettiva. Investire nella prevenzione significa ridurre in modo significativo il rischio di patologie oncologiche evitabili e proteggere le nuove generazioni.»

Il Direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica, Pierfederico Torchio, sottolinea: «L’iniziativa si inserisce pienamente nel Piano Locale della Prevenzione dell’Asl To5, che individua nella promozione delle vaccinazioni uno degli assi strategici per la riduzione dell’incidenza delle malattie prevenibili. L’HPV è un’infezione molto diffusa e spesso asintomatica, ma può avere conseguenze rilevanti a distanza di anni».