L'emergenza Covid porta di nuovo alla chiusura notturna del Pronto Soccorso del San Lorenzo di Carmagnola

"La situazione negli ospedali è critica ed in rapido peggioramento - ha dichiarato il Direttore generale dell’Asl To5, Angelo Pescarmona - Stiamo aprendo nuovi reparti per pazienti Covid in tutti i presidi della Asl ed il numero di pazienti da ricoverare è in continuo incremento. Il picco di questa quarta fase della pandemia è previsto per il 20 di gennaio ma, a fronte dei numerosi casi, non possiamo abbassare la guardia. E' una decisione molto dolorosa – prosegue Pescarmona -, spero si risolva al meglio ed il più presto possibile onde poter riattivare il PS h24 e continuare il lavoro dei passati 5 anni per il potenziamento dell'ospedale di Carmagnola. E' una precisazione ovvia ma l'impegno, istituzionale oltre che personale – conclude il Direttore generale - è a riaprire a pieno regime non appena superata la fase più critica di questa quarta ondata".