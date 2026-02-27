Sedici nuovi televisori per i reparti di Lungodegenza e Recupero funzionale dell’ospedale San Lorenzo

Si è svolta oggi, venerdì 27 febbraio alle ore 16, la cerimonia di consegna ufficiale dei 16 televisori donati dal Lions Club di Carmagnola ai reparti di Lungodegenza e di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’Ospedale San Lorenzo.

I televisori sono stati installati nelle stanze di degenza, con l’obiettivo di migliorare il comfort dei pazienti durante il periodo di ricovero, spesso caratterizzato da permanenze prolungate e percorsi riabilitativi complessi.

La donazione rappresenta un gesto concreto di attenzione verso le persone più fragili e testimonia il legame tra l’ospedale e la comunità locale, che continua a dimostrare sensibilità e vicinanza alle strutture sanitarie del territorio.

"Desidero esprimere, a nome dell’Asl To5, un sincero ringraziamento al Lions Club di Carmagnola per questa donazione - dichiara il Direttore Generale dell’Asl To5, Bruno Osella – Il tempo di ricovero è parte integrante del percorso di cura: poter offrire ai pazienti un ambiente più accogliente significa contribuire al loro benessere complessivo. È anche attraverso gesti come questo che si rafforza l’alleanza tra sanità pubblica e territorio".

"Il Lions Club di Carmagnola è da sempre vicino principalmente alla propria comunità con interventi diretti o in collaborazione con le istituzioni" aggiunge il presidente dei Lions Club Carmagnola, Roberto Frappampina. "Poter donare, per quanto ci sia possibile, un po’ di sollievo ai pazienti dell’ospedale di Carmagnola, rappresenta per noi un gesto di vicinanza concreta. Ringraziamo l’ASL TO5 e tutto il suo personale per il difficile compito che svolgono quotidianamente".

Presente alla consegna anche il sindaco di Carmagnola, Ivana Gaveglio: "Mi associo ai ringraziamenti del Direttore. Questa donazione è un modo concreto di fare comunità e di riconoscere il lavoro quotidiano degli operatori sanitari, perché è grazie al loro impegno se il nostro ospedale continua a essere un presidio significativo per il territorio. Quello dei Lions Club di Carmagnola è un esempio di associazionismo attivo, capace di tradurre la generosità in gesti concreti. Continuate così, perché il lavoro da fare è tanto e la collaborazione tra istituzioni, operatori e realtà del territorio fa la differenza per tutta la nostra comunità".







