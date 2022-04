La festa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo sarà anche digitale su YouTube

“Esercitate la carità, ma esercitatela con entusiasmo. I poveri sono e saranno quelli che hanno da aprirci le porte del Paradiso”.

A Bra questo importante appuntamento di fede sarà anticipato mercoledì 27 aprile da un momento di festa nella casa natale del Santo sull’ala della Rocca, in comunione con le suore cottolenghine di Bra e del mondo. Dalle ore 18 scatterà la diretta sul canale Youtube dell’Unità pastorale 50 e sulla pagina Facebook del Comune, che coinvolgerà Saint-Pons, paese francese di cui è originaria la famiglia Cottolengo e legata a Bra da un patto di amicizia.

La serata in streaming prevede gli interventi di Lino Ferrero, delegato comunale per i gemellaggi e di suor Maria Teresa Colombo, custode della casa natale del Santo della carità. Non mancheranno i saluti del sindaco Gianni Fogliato e la benedizione finale di don Giorgio Garrone, parroco di Sant’Andrea, dove il 4 maggio 1786 venne battezzato il piccolo Giuseppe Agostino Benedetto.