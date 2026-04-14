Torino, Milano e Genova si candidano ad ospitare le Olimpiadi estive 2036

"Siamo un grande triangolo di città, che punta a diventare un grande triangolo di sport". Così il sindaco Stefano Lo Russo ha annunciato ai microfoni della radio che Torino - insieme a Milano, Genova e alle Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria - vuole candidarsi alle Olimpiadi e Paraolimpiadi estive del 2036, oppure in alternativa a quelle dal 2040.

La riunione

Il percorso per presentare la candidatura unitaria del Nord-Ovest è partito ufficialmente questa mattina, al termine di un confronto tra Lo Russo ed i colleghi meneghini e della Lanterna, Beppe Sala e Silvia Salis. Alla riunione erano presenti anche i governatori Alberto Cirio, Marco Bucci e Attilio Fontana.

Il precedente

Due delle grandi città capoluogo hanno già ospitato poi le Olimpiadi invernali: Torino nel 2006 e Milano a febbraio 2026. Entrambe hanno quindi a disposizione una parte delle strutture sportive, che possono essere quindi nuovamente usate per le discipline o comunque riadattate, limitando al minimo nuove costruzioni. A rafforzare questa prospettiva vi è inoltre la solida esperienza nell’organizzazione di grandi eventi internazionali maturata negli ultimi anni dalle città e dalle regioni coinvolte.

Il commento

"Noi sei istituzioni - ha spiegato Lo Russo in radio - abbiamo condiviso di candidare queste tre regioni e città alle olimpiadi estive. Sono soddisfatto, perché è un bellissimo segnale di coesione del nord-ovest: è un ragionamento che parte lontano, abbiamo parlato insieme diverse volte, questo era il momento giusto per uscire allo scoperto".

Una candidatura, chiarisce Lo Russo alle luce appunto dell'esperienza maturata nell'ambito da Torino e Milano, "che farà della sostenibilità ambientale la sua cifra, riusando gli impianto esistenti, così come indicato dal Comitato Internazionale Olimpico. Abbiamo poi il mare: è una candidatura che parte con il piede giusto".

Confronto con CONI

Le istituzioni coinvolte intendono ora avviare una fase preliminare di confronto e approfondimento con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con il Governo, con il mondo dello sport, con le università e con i principali stakeholder territoriali, con l’obiettivo di verificare la fattibilità di una candidatura per una futura edizione dei Giochi Olimpici estivi, con un primo orizzonte temporale rappresentato dalle Olimpiadi del 2036 o, in alternativa, da quelle del 2040.

In questa fase iniziale verrà costituito un primo gruppo operativo interistituzionale composto dai sei Capi di Gabinetto delle amministrazioni coinvolte, con il compito di avviare l’istruttoria preliminare e supportare la definizione del percorso di candidatura.

“L’obiettivo – sottolineano congiuntamente le istituzioni promotrici – è costruire una proposta credibile, sostenibile e innovativa che metta al centro lo sport, i giovani e la cooperazione tra territori, rafforzando al contempo la vocazione internazionale del Paese e la capacità di promuovere l’Italia nel mondo attraverso un grande progetto condiviso. Il Nord-Ovest italiano possiede tutte le caratteristiche per diventare un grande palcoscenico olimpico diffuso".

Il percorso avviato rappresenta una prima fase di studio e di dialogo istituzionale: eventuali decisioni formali sulla candidatura saranno assunte al termine delle valutazioni tecniche e del confronto con le istituzioni nazionali e con il movimento sportivo.

Cirio: "Cuore economico dell'Italia"

“Piemonte, Lombardia e Liguria sono il cuore economico e produttivo d’Italia, ma anche una macro regione dal patrimonio paesaggistico e ambientale straordinario che spazia dalla montagna alla pianura, dalle colline al mare. A tutto questo si aggiunge un’esperienza olimpica consolidata che è un valore chiave per centrare l’obiettivo. Il Piemonte in questi anni ha costruito una strategia che punta sui grandi eventi per posizionare la regione a livello internazionale: le Olimpiadi sono il più grande evento del pianeta e rappresenterebbero quindi il culmine di questo percorso.

Le olimpiadi diffuse, poi, da unicum rappresentano oggi una opportunità in più perché guardano alla sostenibilità e all’ambiente e le nostre regioni, con l’eredità delle infrastrutture e delle competenze sviluppate grazie ai giochi invernali e la forza delle loro bellezze naturalistiche e culturali, possono essere competitive a livello mondiale. Consapevoli che le olimpiadi sono un grande evento sportivo che si basa su solidarietà e amicizia, ma anche un volano economico straordinario”, dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni.