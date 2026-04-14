Moncalieri diventa la patria del cicloturismo con la quinta edizione di Bike Experience

Il mondo delle due ruote si dà appuntamento alle porte di Torino. Sabato 18 e domenica 19 aprile è il cuore verde di Cascina Le Vallere, sede dell’Ente di gestione delle Aree Protette Po piemontese, in corso Trieste 98 a Moncalieri ad ospitare la quinta edizione di Bike Experience, festival di cicloturismo a ingresso gratuito.

Terzo evento più importante d'Italia

È l’iniziativa più importante del Nord Ovest d'Italia rivolta al cicloturismo, per dimensioni la terza a livello nazionale, la più grande in Piemonte. Creato nel 2022 dall'associazione Torino Bike Experience, nelle prime quattro edizioni il Festival ha visto la partecipazione di oltre 20mila persone, centinaia di ospiti, espositori e associazioni. "Bike Experience nasce per essere la vetrina esperienziale delle associazioni, delle attività e dei progetti che si occupano di cicloturismo, di outdoor e attività nella natura nel nostro territorio - spiega Alessandro Ippolito, curatore del Festival - La novità di questa edizione è non fermarsi al cicloturismo: ci allarghiamo al cammino, ai trekking e al mondo del benessere". Nella due giorni sono previste, infatti, attività outdoor, legate al cammino e al trekking, sia nel parco sia nella collina. Viene allestito, per la prima volta, un giardino del benessere dove rilassarsi con operatori certificati.

Parallelamente la consueta proposta legata alle due ruote: si vengono vedere biciclette e accessori, si partecipa a pedalate di vari livelli, si ascoltano testimonianze e racconti di cicloturisti, si raccolgono consigli di biomeccanici ed esperti del settore sportivo, si partecipa a workshop pratici, da quello che parla del comfort della sella a quello che dà indicazioni utili per il campeggio. Un contenitore, dunque, di proposte con, a corredo, quattro escursioni in bicicletta gratuite. Non manca un tocco culturale, con la mostra di bici vintage e la pedalata a tema. Torna anche l’Area food, con prodotti e produttori piemontesi.

Spazio a trekking e outdoor

Questa edizione non sarà solo Festival del cicloturismo perché oltre alle attività ed agli stand dedicati al mondo delle biciclette ci sarà spazio per il mondo dell’outdoor, del trekking e del cammino oltre a un'area dedicata alle attività sportive che portano benessere e che vengono svolte all’aria aperta. Ogni persona - dal neofita al professionista, da chi utilizza la bici in città a chi la usa per viaggiare - ha poi, come di consueto, la possibilità di scoprire, ascoltare, condividere esperienze e consigli su tutto ciò che ruota intorno alle due ruote ma non solo perché strutture, infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo sono anche quelle dedicate alle attività di trekking e outdoor.

"Il fulcro delle attività per l’edizione 2026 saranno le esperienze - continua Ippolito - I partecipanti potranno scegliere la propria esperienza in bici o a piedi, da soli o in compagnia o in famiglia. Ci saranno esperienze per tutti i livelli sportivi e tecnici".

Il Festival del cicloturismo in Piemonte è un progetto di Torino Bike Experience, associazione nata nel 2018 con l’obiettivo di promuovere una cultura a due ruote dove la bici è divertimento, sport, mezzo di trasporto e di trasformazione sociale. L’associazione, durante l'anno, propone numerose attività alla scoperta delle ricchezze del territorio in collaborazione con l’Ente Parco del Po piemontese, promuovendo l’uso della bici in sicurezza e in modo consapevole. Organizza iniziative come il Nord Ovest Divide da Torino al Mare, il Monferrato Bike Experience e PedalanPo, proprio in collaborazione con l’Ente parco del Po Piemontese e la terza edizione di Alpi Bike Experience a Pragelato.

Tutti i numeri dell'edizione 2026

Se nella prima edizione di Bike Experience gli espositori erano 20, quest'anno si supereranno 50 espositori. I marchi presenti sono oltre 200. Quest’anno sono attesi circa 10mila visitatori.

Quattro le escursioni gratuite (nel 2025 vi hanno preso parte circa 500 ciclisti) e tre nuove iniziative cicloturistiche. Prevista, per i più piccoli, una pista junior di 1000 metri quadrati. Qui saranno a disposizione delle famiglie tecnici di ciclismo nazionali UISP.

Il festival si inaugura, alla presenza delle autorità, sabato 18 aprile alle 9,30. Alle 10 l'apertura al pubblico, dalle 10,30 partono le attività. Sabato il Villaggio Expo chiude alle 18 ma la sera (dalle 18 alle 23) si continua con il "Bike Party" in Cascina.

Domenica 19 aprile apertura al pubblico alle 10, con attività dalle 11. La chiusura alle 18. L’accesso al festival è completamente gratuito, è consigliata la prenotazione su https://bikepiemonte.it/

Le novità

L'edizione 2026 di Bike Experience si presenta con alcune novità. Il Primo Tour alla scoperta di Collina Po UNESCO, occasione per conoscere le terre Unesco Collina Po facendo base al Festival. Si pedala al proprio ritmo e si percorrono quanti chilometri si desiderano, toccando i punti più significativi delle terre UNESCO che abbracciano Torino. Partenza alle 10,30 del sabato e tempo limite fino alle 18 di domenica per completare i 200 chilometri dell’itinerario.

Prima Ciclopedalata Vintage Sabato alle 14,30 sarà il momento dedicato alle bici che hanno fatto la storia e che, gloriosamente, hanno ancora tanto da raccontare. In collaborazione con il Team Fuorionda, la ciclopedalata sarà anche in abiti d’epoca. Per tutto il festival, parallelamente, si troveranno stand dedicati al vintage in bicicletta.

Il ciclofilm-documentario "Lung-Ta Cavalli al Vento, Himalaya Bikepacking", creato dal collettivo Esplora CC in collaborazione con Giuseppe Papa di Cyclovgabond. Un racconto di chi ha deciso di pedalare lontano dalle rotte turistiche, dormire dove finisce la strada, accettare l’imprevisto, la fatica, il silenzio. Non un semplice viaggio ma un'esperienza. Il film è disponibile su Amazon Prime e in esclusiva al Festival.

Area Trekking e outdoor Dove scegliere la bici per la il prossimo viaggio. Un’area dedicata al outdoor e pleinair e alla vita all’aria aperta

Attività nel parco e in collina. In collaborazione con l’Ente parco del Po piemontese e guide certificate, durante le due giornate di festival si alterneranno attività di scoperta della fauna e flora che popolano l’area protetta.