Assicurazione cristalli auto: come funziona e quando farla

Si stima che, ogni anno in Italia, quasi due milioni di autovetture, pari al 5%, subiscono dei danni ai vetri: ecco perché è importante stipulare un’assicurazione cristalli auto. Si tratta, infatti, di un inconveniente che si verifica piuttosto spesso e, grazie a questo tipo di polizza, è possibile riparare o sostituire il parabrezza rotto o danneggiato senza sostenere ulteriori costi.

Solitamente, si tratta di una clausola accessoria delle tradizionali assicurazioni RC auto, e che quindi può essere richiesta al momento della stipula della polizza. L'assicurazione cristalli auto è consigliata soprattutto per gli automobilisti che sono soliti viaggiare molto.

Assicurazione cristalli auto, che cos’è

L’assicurazione cristalli auto è una polizza che copre i danni che avvengono ai vetri della vettura e che insorgono sia per motivi accidentali, sia causati da terzi.

La maggior parte delle polizze cristalli auto coprono i danni al parabrezza anteriore, al lunotto posteriore, ai vetri degli sportelli, sia fissi che mobili e al tetto panoramico se presente. In alcuni casi, le polizze sono valide anche per finestrini e tettuccio non in vetro, ma in plastica, ma questo viene specificato dalle condizioni del contratto che solitamente non coprono danni agli specchietti interni e esterni.

Se vuoi guidare in totale tranquillità, acquista la tua assicurazione con Autotorino così da poter richiedere la riparazione o la sostituzione qualora dovesse verificarsi una rottura dei vetri dell’auto. Inoltre, grazie ai professionisti di Autotorino si potranno avere delle polizze individuali con condizioni e clausole costruite sulle tue reali esigenze.

Conoscere le clausole del contratto è molto importante quando si sta per stipulare un assicurazione cristalli auto per capire bene quali danni sono coperti dalla polizza. Ad esempio, in alcuni casi, il danno ai cristalli non è rimborsato se si verifica durante un furto, oppure viene prevista solo la riparazione, ma non la sostituzione del cristallo se il danno non è troppo grave.

Assicurazione cristalli auto, come funziona

Se si verifica un danno ai cristalli della propria auto, come ad esempio in caso di incidente, il titolare della polizza deve contattare la compagnia assicurativa e denunciare quanto accaduto. In questo modo, l’agenzia assicurativa potrà iniziare l’iter per la riparazione o la sostituzione del vetro.

Solitamente, si dovranno inviare alla compagnia assicurativa alcune foto per testimoniare l’accaduto, stimare il danno e quindi procedere al risarcimento. In alcuni casi, alla documentazione fotografica segue un incontro con un agente assicurativo. Dopo che le verifiche sono state svolte, l’agenzia procede al risarcimento del danno secondo le clausole e i termini previsti dal contratto.

Ogni assicurazione cristalli auto ha le sue condizioni che devono essere lette con attenzione per individuare la polizza giusta, così come devono essere valutati i massimali, ovvero l'importo massimo che la compagnia assicurativa copre in caso di danno. L'assicurazione cristalli auto potrebbe prevedere anche un franchigia, che consiste in una quota fissa o in percentuale al valore complessivo del danno, che invece spetta al cliente. Infatti, se il danno è inferiore al valore stabilito, la compagnia non risarcisce l'assicurato, mentre se questo è superiore alla franchigia, la compagnia procede al risarcimento solo della parte eccedente al valore della franchigia stessa.