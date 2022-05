Nel pomeriggio di oggi i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nella zona del Colle Azzarà, nel comune di Pramollo, per un parapendio caduto.

Il pilota è stato recuperato dal Servizio Regionale di Elisoccorso e ricoverato in ospedale con un politrauma, ma non è in pericolo di vita.