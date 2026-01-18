Donna investita nella notte in corso Cairoli: è grave

Grave incidente nella notte a Torino. Intorno alle 2, una donna di 47 anni è stata investita all’incrocio tra corso Cairoli e via dei Mille, in pieno centro.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118 di Azienda Zero, che ha prestato i primi soccorsi. La donna, le cui condizioni sono apparse subito critiche, è stata stabilizzata e trasportata in codice rosso all’ospedale CTO.

Ancora da chiarire la dinamica dell’investimento, su cui sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.