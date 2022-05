Salone del Libro, prologo in poesia e musica all'Auditorium Rai di Torino

Un concerto dal vivo pensato per fondere poesia, voce e musica, farà da pre inaugurazione della 34esima edizione del Salone del Libro la sera di mercoledì 18 maggio all'Auditorium Rai di Torino.

Un evento speciale realizzato da Rai Radio3, in collaborazione con il Salone per riflettere sul filo rosso della buchmesse che quest'anno ha come tema 'Cuori selvaggi', un'improvvisazione a tre voci di musica e poesia. L'idea è quella di fondere le parole della poetessa Mariangela Gualtieri, che andranno in scena attraverso la sua voce, la musica del trombettista Paolo Fresu e quella del pianista Uri Caine.

Tre artisti uniti dall'uso della voce come suono e dalla ricerca di un altrove musicale comune. Un reading poetico inedito per raccontare, e reinterpretare, il cuore selvaggio del poeta alla quale assisteranno, in prima fila il direttore del Salone del Libro Nicola Lagioia, che ha subito sposato il progetto e il grande scrittore indiano Amitav Ghosh, protagonista, il giorno dopo, della lectio magistralis che aprirà ufficialmente il programma del Salone.