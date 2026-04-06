Trionfo italiano con Always EK nel Gran Premio Costa Azzurra di trotto

La sfida Italia-Francia? Ai Mondiali di calcio non la vedremo. Ma all'Ippodromo di Vinovo è stato un 3-0 secco, come dimostra l'ordine d'arrivo del Gran Premio Costa Azzurra che in 63 anni di storia ha incoronato solo grandi campioni e così è stato anche questa volta con Always EK davanti ad un grandissimo pubblico.

Non vinceva dallo scorso luglio ed è arrivato a Torino con la rottura nel Gran Premio Duomo che aveva visto trionfare Dany Capar. Ogni corsa però fa storia a sé e il figlio di Filipp Roc si è rifatto con gli interessi confermando due dati fondamentali: la coppia con Magnus Djuse funziona alla grande e adesso sono pronti per puntare al bis nel Lotteria di maggio ad Agnano vinto un anno fa. Il trionfo del Team Gocciadoro, che lo allena, é stato completato dal secondo posto di Free Time Jepson e dal terzo di Dany Capar, campione uscente. Ma non è tutto, perché Always EK ha anche demolito il record della corsa scendendo a 1'10.3. Solo quarto e quinto i primi due francesi, Igrec de Celland e Jabalpur.

Soddisfazione contenuta per Djuse in premiazione, perché lui è un uomo di fatti e di poche parole. Molto più quella di Ale Gocciadoro: “A Firenze aveva rotto, ma quella è una pista particolare e faceva anche poco testo. Sapevamo che il cavallo stava bene, era in grande ordine e lo ha dimostrato alla prima occasione utile”. La corsa vale come prova del prestigioso UET Elite CIRCUIT che vivrà la sua finale proprio a Vinovo il prossimo 11 ottobre, giorno del Derby di Trotto, e per questo ha premiato la sua vicepresidente, Tamara Papiccio, anche in rappresentanza del MASAF. “Quando un anno fa come Ministero abbuiamo chiesto di inserire il Costa Azzurra nel Circuito non ci siamo sbagliati. Organizzazione ancora una volta impeccabile e la risposta del pubblico credo sia la migliore dimostrazione”.

Sono state nove corse di livello assoluto, ma dal mazzo ne scegliamo due, i Derby dei 4 anni ANACT Stakes+ - Gran Premio Città di Torino. In quello delle Femmine sembrava tutto scritto per l’ennesimo trionfo per Glamour Queen con Alessandro Gocciadoro, ma la retta di Vinovo non perdona. Lei é calata, Giovaz insieme ad Antonio Di Nardo é salita di colpi e l’ha passata. Terza Gioconda Jet per la tripletta del Team di Noceto. Nel Derby dei Maschi invece l’arrivo piú incerto e appassionante della giornata. Alessandro Gocciadoro con Gugliemo Jet ha chiuso con il fiato ma per stretta incollatura ha battuto Gimmy Top con Vincenzo Gallo. Terza moneta per Golden Boy e Antonio Di Nardo. E durante la giornata sul palco è stato anche rinnovato lo storico gemellaggio con l’impianto di Cagnes-sur-Mer, con la presenza del suo presidente.

Come piacevole tradizione di Vinovo, il folto pubblico accorso all'impianto ha avuto moltissime occasioni di divertimento e svago. Per i più giovani il 'Villaggio del Coniglio', allestito all’interno dell’area verde dagli animatori di CircoWOW tra gioco e didattica. E ancora, i pony dell’Old Ranch Ferrero che si sono prestati dedicati al “battesimo della sella”, ma anche i giri di pista in carrozza a cura di Adamo Martin e Servizi in Carrozza. E poi per la prima volta la Fiera del Coniglio, realizzata con ARCA, con un percorso guidato dedicato grazie alla presenza di 150 diverse razze cunicole. Era presente anche la pittrice Giada Gaiotto, apprezzatissima ritrattista del mondo delle corse e ha debuttato in pista una fiammante MG offerta dalla Concessionaria Nuova AutoAlpina.