Da Torino a Moncalvo per la grande danza: per la stagione 2026 una navetta collegherà la città a Orsolina28

La grande danza in programma a Moncalvo si "avvicina" ai torinesi. Con una navetta in partenza dal centro del capoluogo piemontese (da piazza Carlo Felice alle 17.15) nei giorni degli eventi, infatti, gli spettatori interessati potranno raggiungere facilmente il Monferrato per assistere agli spettacoli di Orsolina28 Art Foundation ETS.

La novità accompagna una stagione particolarmente ricca per la Fondazione, che nel decimo anniversario dalla sua nascita presenta 25 eventi gratuiti, tra danza contemporanea, musica e progetti di ricerca artistica. Un programma che conferma il ruolo di Orsolina28 come polo internazionale del movimento, profondamente radicato nel paesaggio del Monferrato.

“L’obiettivo è creare uno spazio in cui si possa essere completamente umani, dove esplorare, esprimersi, cambiare idea”, sottolinea la direttrice artistica Simony Monteiro, indicando la direzione di una stagione che sceglie di riportare al centro l’umanità in un mondo attraversato da conflitti, crisi ambientali e trasformazioni tecnologiche.

Due teatri immersi nel paesaggio

Gli spettacoli si svolgeranno nei due spazi simbolo della Fondazione: l'Open Air Stage, un palco all’aperto tra le vigne, 880 posti e l'atmosfera unica al tramonto; e The Eye, un teatro ellittico circondato da ciliegi, 220 posti, progettato con Ohad Naharin. Tre appuntamenti saranno invece ospitati negli spazi pubblici di Moncalvo, in collaborazione con Moncalvo in Danza e con il Comune.

Tredici residenze e grandi nomi della danza

Il cuore della stagione è il programma Focus on Creation, che nel 2026 accoglierà tredici residenze artistiche, molte co-prodotte dalla Fondazione. Gli artisti vivranno all’interno della struttura, condividendo tempi e spazi per dedicarsi interamente alla creazione. Anche il bando dedicato agli under 35 conferma la sua centralità. La Fondazione proporrà poi nove settimane di Intensive dedicati ai repertori di grandi maestri come Kylián, Bausch, Naharin, Béjart e Akram Khan, coinvolgendo 60–70 studenti per ciascun programma. Accanto alla produzione artistica, Orsolina28 conferma il proprio impegno sociale con sette settimane di residenze in collaborazione con Fondazione Paideia, Ospedale Infantile Regina Margherita e Fondazione Faro. Ogni giovedì saranno organizzate prove aperte per le comunità fragili, con momenti di danza condivisa.

Tutte le informazioni utili

Tutti gli spettacoli sono gratuiti, come forma di restituzione alla comunità, con possibilità di contributo volontario. La prenotazione è obbligatoria tramite il sito della Fondazione [QUI], dove è disponibile anche il programma completo del cartellone.