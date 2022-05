Con Bernabei, vini di qualità al miglior prezzo, con consegna in 30 minuti nella città di Torino

Uno dei principali motivi che incoraggiano i consumatori a ordinare su Internet è l'accessibilità. Al giorno d'oggi è infatti possibile acquistare ogni cosa online, anche un vino di grande annata e ad un buon prezzo. Ma non è tutto! Le transazioni online hanno notevolmente incoraggiato la concorrenza. L'acquisto sul Web ha suscitato subito l'entusiasmo di molti utenti. D'ora in poi ti viene offerta un'ampia scelta e non sono più necessari vincoli geografici. È finalmente possibile mettere gli occhi sulle migliori bottiglie di qualsiasi tipo di vino, bevande che non potrai mai trovare sugli scaffali dei grandi magazzini.

Consulenza professionale

Prima di acquistare il tuo vino online, devi conoscerne le caratteristiche. Acidità, dolcezza, età, vitigno... sono tanti gli elementi di cui tenere conto prima di decidere. Non è facile quando sei un semplice amante del vino. Hai assolutamente bisogno del consiglio di un enologo professionista.

Scegliendo il giusto commerciante di vini online, otterrai tutte le informazioni di cui hai bisogno e alcune indicazioni per trovare l'annata migliore. Anche meglio! Ti verrà consigliato come degustare un vino, la scelta del bicchiere appropriato, gli abbinamenti cibo e vino, ecc. Le caratteristiche e i consigli proposti su siti specializzati come Bernabei, sono generalmente forniti da specialisti. Puoi quindi contare sui loro suggerimenti per rispettare le condizioni di conservazione o costruire la tua cantina. Bernabei.it rappresenta l’e-commerce internazionale di riferimento per gli amanti di Vini, Bollicine Champagne, Spirits e Soft Drink. Grazie alla quasi centenaria esperienza maturata nel settore del beverage, oggi l’Azienda riesce a veicolare online gli stessi valori che hanno ispirato la Famiglia Bernabei nel corso degli anni, ponendo massima attenzione alle esigenze del cliente, alla scelta accurata di ogni singola etichetta proposta ed alla creazione di rapporti duraturi con i suoi stakeholder. Ma non è tutto! I valori che contraddistinguono e ispirano le scelte commerciali di questo brand si riassumono in lungimiranza, esperienza, tecnologia, sostenibilità e risorse umane.

Un grande risparmio di tempo

Fare un acquisto online fa sempre risparmiare tempo. Basta selezionare la bevanda, aggiungerla al carrello, convalidare la transazione e potrai beneficiare della consegna a domicilio. Se poi hai un pranzo o una cena dell'ultimo minuto o un aperitivo a casa con gli amici ma non hai pensato alle bevande, nessun problema! Grazie al servizio Bernabei vini a domicilio torino, potrai scegliere tra una selezione di Vini, Champagne, Liquori, Birre e Cocktail da ricevere direttamente a casa tua alla giusta temperatura, con una consegna in soli 30 minuti nella città di Torino.