 / Attualità

Attualità | 17 novembre 2025, 11:10

Qualità della vita, Torino perde terreno: la sicurezza è ancora il punto debole

Secondo ItaliaOggi il capoluogo è davanti a tutte le altre province piemontesi. Si difende in ambiente e lavoro, migliora in salute

Foto di Fabio Fistarol- tramite Unsplash

Foto di Fabio Fistarol- tramite Unsplash

Dopo aver celebrato Sinner e il successo delle (sue) Atp, Torino torna alla cruda realtà. La doccia fredda arriva dalla - temuta - classifica sulla qualità della vita realizzata dal quotidiano economico ItaliaOggi

Torino perde tre posizioni

Il capoluogo perde tre posizioni e si piazza al 26° posto in una lista capeggiata da grandi città del Nord. 

A dominarla è, come lo scorso anno, Milano, seguita da Bolzano, Bologna, Firenze, Monza e Brianza, Trento, Padova, Verona, Parma e Reggio Emilia

Meglio rispetto a Il Sole

Rispetto alla classifica realizzata circa un anno fa da Il Sole 24 Ore, Torino registra risultati migliori (lì aveva perso 22 posizioni finendo al 58° posto e risultando la peggiore metropoli del Nord Italia). 

Nella valutazione di ItaliaOggi la prima capitale d’Italia registra risultati migliori, per esempio, di Roma, Venezia e Genova.

Prima in Piemonte

Ed è, come nel 2024, la prima tra le realtà piemontesi. Batte Cuneo (41^), VCO (51^), Novara (54^), Biella (65^), Vercelli (69^), Asti (70^) e Alessandria (80^).

Bene lavoro, male in sicurezza

Tra i parametri valutati spicca per ambiente e lavoro. Mentre peggiora, rispetto alla scorsa edizione, su reddito e ricchezza e sicurezza sociale. 

Gli indicatori che continuano a segnare dati negativi riguardano il numero dei reati, turismo e cultura e andamento demografico. Mentre un miglioramento si segnala nella categoria salute. 

Daniele Caponnetto

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium