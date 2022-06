Regione Piemonte, aperto il bando rivolto ai Comuni per l'ampliamento degli orari dei nidi

La misura per l’ampliamento degli orari dei nidi comunali, a tariffe invariate, fa il bis anche per l’anno scolastico 22/23. Resterà aperto fino al 13 luglio prossimo il bando rivolto ai Comuni, promosso dall’assessorato all’istruzione della Regione Piemonte: la misura voluta dall’assessore sarà nuovamente a disposizione delle amministrazioni comunali grazie ad un ri-finanziamento di 3,5 milioni di euro. Un provvedimento fortemente voluto dall’assessore all’istruzione che, con impegno e determinazione, ha lavorato, fin dall’inizio del suo mandato, per avviare politiche concrete di sostegno alla famiglia e all’occupazione. Ampliare gli orari di apertura degli asili nido a titolarità comunale mantenendo le tariffe invariate è stata una vera rivoluzione, centrando in pieno un obiettivo non del tutto marginale e fornendo alle famiglie quelle risposte che attendono da tempo, in termini di offerta formativa e di servizio erogato. Perché aumentare gli orari, a parità di tariffa, può sicuramente migliorare la qualità della vita e l’organizzazione quotidiana dei genitori permettendo di conciliare al meglio le esigenze lavorative di mamma e papà. In Italia il tema della denatalità è completamente sotto traccia: come Regione, invece, ci si è voluti orientare verso politiche concrete di supporto alle famiglie e agli amministratori che cercano di mantenere i servizi sui territori, nonostante i costi in aumento e le continue difficoltà di bilancio.