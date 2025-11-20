Comunali 2027, "Civici al centro" lancia campagna di affissione : "Impegno per Torino"

"La fiducia nel nostro sindaco Stefano Lo Russo è forte: non ci poniamo alcun problema nei rapporti con le altre forze della coalizione di centrosinistra, perché lavoriamo in maniera armonica". Parola di Paolo Chiavarino, assessore al Commercio del Comune di Torino, ma soprattutto anima di "Civici al centro".

Campagna di affissione

Il raggruppamento, dopo un incontro di presentazione lo scorso 13 giugno, negli scorsi giorni ha lanciato una campagna di affissioni per le strade di Torino. Nella parte superiore del manifesto c'è il nome, mentre al di sotto lo slogan "Per Torino impegno e concretezza".

Civici al centro riunisce i "reduci" della lista "Lo Russo sindaco", che alle Comunali del 2021 contribuì appunto a fare eleggere l'attuale primo cittadino. Nata come contenitore di civici ma anche di partiti, dagli sforzi dell'allora capogruppo regionale di Monviso Mario Giaccone, ad oggi in Sala Rossa esprime appunto Chiavarino, così come vicepresidenti e coordinatori di commissione nelle diverse Circoscrizioni.

Obiettivo Comunali 2027

Che appunto hanno deciso di fare quest'ultima campagna di affissione per lanciare un chiaro segnale: "Ci siamo". Soprattutto siamo anche noi in corsa per le Comunali del 2027, dove sul candidato sindaco non ci sono dubbi: per loro sarà di nuovo Stefano Lo Russo.

Vivacità al centro

"Siamo - spiega Chiavarino - una forza centrista, moderata e di carattere riformista. Rappresentiamo i cittadini, siamo aperti alla società civile e all'associazionismo: abbiamo anche una grande attenzione sui quartieri". In questo momento si registra una grande vivacità nell'area di centro: da mesi ormai i Moderati stanno portando avanti un dialogo con DemoS, con un'apertura anche verso Azione. Italia Viva ha lanciato il progetto "Casa riformista Piemonte".

Una ricchezza di soggetti per un bacino di voti grande, ma non infinito. "Noi - rivendica con orgoglio Chiavarino - siamo tutti amministratori: non ci sono politici che si parlano addosso. Vogliamo rafforzare Stefano Lo Russo, in cui crediamo, essendo anche dialoganti con le altre aree di centrosinistra più centriste". "Al tempo stesso - ha aggiunto - rivendichiamo la nostra identità: siamo attenti ai bisogni della città che si trasforma, con un focus su periferie e territorio".