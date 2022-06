Ivrea si regala un'estate di musica e cultura: comincia il mercoledì dell'Incontro con l'autore

Cinque appuntamenti, ogni mercoledì alle 21 fino al 6 luglio, con grandi scrittori e altrettanti libri che promettono emozioni, riflessioni, risate. Con questa iniziativa la Cittadella si conferma associazione protagonista della vita della città, attenta ai contesti in grado di diffondere sempre più la conoscenza e la passione della cultura, in tutte le sue declinazioni. E “Ivrea 2022 Capitale Italiana del Libro” è sicuramente l’occasione giusta per valorizzare la lettura come pilastro fondante della società.