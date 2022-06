Chivasso sceglie la continuità, Claudio Castello confermato sindaco

Chivasso si conferma feudo del centrosinistra e a distanza di cinque anni Claudio Castello viene rieletto sindaco.

Il primo cittadino uscente (sostenuto da una coalizione comprendente il Pd, M5S, Sinistra ecologista e la lista civica Noi per Chivasso), quando lo spoglio è arrivato a pochissime sezioni dalla fine, lo vede nettamente in testa, con circa 13 punti di vantaggio (56,46% delle preferenze contro 43,54%) su Clara Marta, la candidata del centrodestra (Lega, FdI, Forza Italia e le lista civiche Amo Chivasso e le sue frazioni e Clara Marta sindaco).

Alla fine lo scarto sarà di oltre 7 punti (53,77% contro 46,23%), una differenza di 661 voti tra il vincitore e la sua rivale sconfitta.

Decisivi i voti di Claudia Buo

Dopo il primo turno era l'esponente del centrodestra ad essere in testa, seppure lievemente (42,34% contro 40,37%), al ballottaggio la differenza l'hanno fatto i voti che il 12 giugno scorso erano andati alla civica Claudia Buo. La gran parte di quell'elettorato ha scelto di far convergere il proprio voto sul sindaco uscente, pur in assenza di apparentamenti e di chiare indicazioni da parte della candidata che al primo turno aveva raccolto oltre 17% delle preferenze.

L'astensionismo il vero vincitore

In netto calo l'affluenza: al ballottaggio ha votato appena il 41,35% degli aventi diritto, contro il 49,16 del primo turno, quasi 8 punti percentuali in meno. Un risultato comunque lievemente migliore del dato medio del Piemonte, che ha concluso con il 40,21% dei votanti.