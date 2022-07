Bimbo caduto in un pozzo a parco Dora, per fine luglio al via i lavori di sistemazione

Al via entro fine luglio i lavori di sistemazione del parco Dora , dove il un bambino era caduto in un pozzo di quasi quattro metri. Ad annunciarlo l'assessore al Verde Francesco Tresso , rispondendo ad un'interpellanza presentata dalla vicecapogruppo del M5S Tea Castiglione .

Caduto nelle vasche ex Ingest

Il piccolo di 5 anni, come ha ricordato l'esponente pentastellata, era precipitato in un buco causato dal collasso del terreno in una delle vasche mai chiuse del vecchio insediamento Ingest. Il bambino era uscito con il padre, nel primo giorno di alleggerimento delle misure anti Covid, per una passeggiata nel parco dove era precipitato nel fosso.