Prorogate fino al 31 dicembre le agevolazioni per i noleggi bus

Prorogate le agevolazioni per i noleggi bus. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il disegno di legge 198 che contiene le disposizioni urgenti in materia di trasporti.

Come ha spiegato l’assessore Maurizio Marrone, il Ddl proroga a tutto il 2022 il provvedimento che lo scorso anno aveva sospeso l’obbligo di consegna, per via informatica, di alcuni dati sui requisiti e attività aziendali. Questo per evitare di penalizzare ulteriormente i gestori dei servizi di trasporto pubblico e le imprese di servizi di noleggio autobus con autista, colpite pesantemente dalla crisi pandemica.

Il rappresentante della Giunta ha poi assicurato che questa proroga, utile soprattutto alle aziende di piccole dimensioni (per via dei costi del software necessario), non compromette i principali controlli sulla bontà del servizio erogato.

Nella relazione di Minoranza, Ivano Martinetti (M5s) ha parlato di difficile comprensione e di dubbi sulla sospensione del dovere informativo, manifestando preoccupazione per i pendolari.

Nel dibattito sono intervenuti Alberto Avetta (Pd) e Silvio Magliano (Moderati) che hanno chiesto che questa debba considerarsi l’ultima proroga, mentre Sean Sacco (M5s) ha chiesto informazioni sulle eventuali perdite e la congruità dei sostegni ricevuti dalle aziende. Marco Grimaldi (Luv), infine, si è soffermato sul personale e sugli aspetti contrattuali e societari.

In dichiarazione di voto, Andrea Cerutti, nel rimarcare la validità del provvedimento, ha annunciato il voto favorevole del Gruppo della Lega.