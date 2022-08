Agricoltura, Canalis (Pd): "Sull'emergenza cinghiali la destra piemontese fa solo parole"

"Il video girato pochi giorni fa nel Chierese, in occasione di una trebbiatura del mais, lascia esterrefatti. Dopo mesi di denunce e appelli, sembra che nulla sia cambiato. Orde di cinghiali che razzolano in mezzo ai campi, distruggendo le colture e mettendo in pericolo le altre specie animali e gli automobilisti", dichiara Monica Canalis, vice segretaria regionale del Pd.

"La nostra agricoltura va difesa! Invece da tre anni gli emendamenti sulle assunzioni degli agenti faunistico-venatori provinciali vengono puntualmente respinti. Evidentemente la destra preferisce pagare i risarcimenti e correre ai ripari quando scoppia la prevedibile epidemia di Peste Suina Africana invece di mettere in atto misure di prevenzione", conclude l'esponente del Partito Democratico.