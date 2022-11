Il reparto psichiatrico del Mauriziano resta chiuso. Icardi: "Spazi occupati da pazienti Covid"

"Al momento, i Servizi psichiatrici di diagnosi e cura presso l'ospedale Mauriziano di Torino risultano ancora chiusi perché i 12 posti letto del reparto (non più 16 perché le camere che prima ospitavano 3 pazienti, a seguito di parziale ristrutturazione e nel rispetto del distanziamento, ora sono a due posti) vengono tutt'ora utilizzati per ricoverare i pazienti Covid. Appena non sarà più necessario mantenere un reparto dedicato, si potranno definire tempistiche e modalità per la riapertura del Servizio". Così l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta ad un'interrogazione sulla riapertura del reparto psichiatrico di diagnosi e cura dell’Ospedale Mauriziano.

"L'azienda ospedaliera Ordine Mauriziano - ha ricordato inoltre l'assessore - non ha un proprio Servizio psichiatrico e i Servizi psichiatrici di diagnosi e cura vengono gestiti da personale sanitario dell'Asl Città di Torino".