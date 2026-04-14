Debutto per il neo-assessore Cameroni: "Giunta percepita distante, manterrò presenza costante con il Consiglio"

Se il suo primo impegno istituzionale è stato negli scorsi giorni a Borgomanero per l'inaugurazione della nuova sede della Croce Rossa, oggi è stato il giorno del debutto ufficiale a Palazzo Lascaris per il neoassessore regionale all'Istruzione Daniela Cameroni. La novarese è intervenuta per rispondere ai question time, chiarendo da subito di voler dare importanza al Consiglio Regionale perché è "l'organismo principale".

Cambio di passo

Un'affermazione importante, perchè spesso l'impressione e il sentimento sia della maggioranza sia della minoranza è che le decisioni vengano prese principalmente in Giunta, per poi essere fatte ricadere sul parlamentino. In questo Cameroni promette, almeno in questa fase iniziale, un cambio di passo motivato probabilmente dal fatto di essere stata prima consigliere e poi promossa ad assessore. "Da qua - chiarisce - sembravamo tanto distanti da quello che accadeva in Giunta, perlomeno per me che sono una neofita. Una distanza sottolineata in particolare dalla minoranza: per me questo è stato oggetto di pensiero in questi giorni, quindi cercherò di mantenere la mia presenza costante in Consiglio".

Questi primi giorni sono stati dedicati a conoscere gli uffici e le strutture. Rispetto però a Chiorino, l'assessorato è stato depotenziato. Nei nuovi assetti di giunta infatti la delega al Lavoro è stata trasferita a Maurizio Marrone, cosa che impone a Cameroni di avere un dialogo costante con il collega. "Gli occhi - ha chiarito - in questo momento sono puntati sulla formazione: incrociamo i dati tra le necessità lavorative, che non mi appartengono, e quella di avere delle figure professionali formate a tutti gli effetti".

Confronto con Lega

Insieme agli auguri, il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca ha già chiesto un confronto a Cameroni su "borse studio e voucher scuola". "Mi sono sentita con lui negli scorsi giorni", ha detto. "Mi sono resa disponibile all'incontro, non appena sarò in grado di produrre un dossier".