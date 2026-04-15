Acque e biodiversità: dalla Regione oltre 3 milioni di euro per cinque nuove "infrastrutture blu" in Piemonte, c'è anche Venaria

Passa alla fase operativa la strategia della Regione Piemonte per la tutela della biodiversità e il miglioramento delle risorse idriche. Con una recente determinazione dirigenziale, la Direzione Ambiente ha infatti dato il via libera definitivo alla concessione di agevolazioni per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro. Tra i cinque progetti, spicca quello di Venaria Reale, cui sono destinati quasi 410mila euro.

I fondi, stanziati nell'ambito del programma Fesr 2021-2027, finanzieranno cinque progetti strategici presentati da Comuni ed Enti parco, selezionati per la loro capacità di coniugare la protezione degli ecosistemi con la sicurezza del territorio.

Le risorse sono state assegnate a progetti che spaziano dal ripristino della continuità fluviale alla riqualificazione ecomorfologica:

- Vigliano Biellese (BI) avrà 1,3 milioni di euro per il miglioramento della naturalità di deflusso del torrente Cervo:

- Venaria Reale (TO) 408.150 euro per interventi di sistemazione spondale della bealera della Coutenza:

- Castellero (AT) 395.150 euro per la riqualificazione ambientale dell'area del Lago Stella e del fontanile comunale

- Canelli (AT) 266.500 euro per il miglioramento della biodiversità della fascia di vegetazione ripariale del torrente Belbo

- l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie 688.76o euro per il ripristino della continuità fluviale del torrente Chisone nel Parco naturale Val Troncea.

"Trasformiamo le risorse del Fesr in cantieri concreti per proteggere la natura e la qualità dell'acqua - evidenzia l’assessore regionale alla Montagna e Biodiversità, Marco Gallo -. Il provvedimento rappresenta un tassello fondamentale dell'azione del Fesr dedicata allo sviluppo delle infrastrutture verdi e blu per ridurre l’inquinamento e preservare la natura. L’erogazione dei contributi seguirà i cronoprogrammi di spesa approvati per le annualità 2026, 2027 e 2028, garantendo la copertura finanziaria per i cinque progetti ammessi".