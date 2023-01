Il servizio di pulizia professionale relativo ai Trattamento pavimenti a Roma consiste nelle attività di pulizia, lavaggio e cura di rivestimenti e pavimentazioni in marmo, cotto, ceramica, gres, resina, legno e parquet.

Si tratta di un lavoro che, affidato a mani esperte, garantisce risultati soddisfacenti per tutte le esigenze. oltre alla professionalità e all’esperienza nella pulitura di qualsiasi tipologia di pavimento, è importante badare alla qualità dei prodotti e ai trattamenti offerti dalla ditta di pulizie a cui ti rivolgi. scopri di più sui trattamenti per pavimenti di aziende, uffici e negozi, fornita dalla nostra impresa di pulizie a Roma, servizi di trattamento e pulizia pavimenti a Roma dopo periodi di incuria e trascuratezza, restituire ai pavimenti la bellezza che meritano è un compito non sempre facile.

Si tratta di interventi specifici che, in aggiunta alle operazioni di pulizia ordinaria e lavaggio, permettono di dare risalto alle caratteristiche dei diversi materiali delle superfici. pulizie post ristrutturazione a roma ecco cosa ottieni con i trattamenti specifici per rivestimenti e pavimentazioni forniti da c.q.s.: rimozione dello sporco; sgrassatura pavimenti e ripristino delle caratteristiche; eliminazione di incrostazioni; protezione delle superfici; manutenzione dei materiali anti-invecchiamento.

Pulizia di pavimenti a roma – come lavoriamo c.q.s. è una ditta di pulizia a roma specializzata nel trattamento protettivo di rivestimenti per interni ed esterni. ci serviamo di macchinari mono spazzola per pulire pavimenti e prodotti ecologici che lasciano inalterate le qualità dei materiali. il nostro servizio viene offerto all’interno dei pacchetti per la pulizia a roma di imprese, uffici e negozi o – singolarmente – con pianificazione periodica. contattaci per un preventivo gratuito! pulizia di pavimenti a roma e di pavimentazioni ecco come ci prendiamo cura delle pavimentazioni per assicurare qualità estetica per lungo tempo.

Pulizia di pavimenti in marmo a roma i pavimenti in marmo risaltano per la loro lucentezza. ecco perché gli interventi di lavaggio e pulizia che eseguiamo a roma prevedono operazioni diverse e specifiche. innanzitutto, viene effettuato il passaggio dell’aspirapolvere e, poi, il lavaggio approfondito con prodotti specifici. tra i trattamenti periodici ci sono anche la levigatura e la lucidatura, che creano sulla superficie quell’effetto specchio che valorizza tutta la pavimentazione.

Trattamento pavimenti in parquet e legno a roma per interni ed esterni il materiale si presenta tra i più delicati, soprattutto quando non è più presente la patina protettiva in superficie. in tutti i casi c.q.s. si occuperà della pulizia a roma di pavimentazioni con prodotti detergenti specifici. le operazioni prevedono, innanzitutto la spolveratura, poi il lavaggio tradizionale e – quando necessaria – la lucidatura o la ceratura. pulizia a roma di pavimenti in cotto il materiale utilizzato per questi rivestimenti è opaco e soggetto a macchie difficili. ecco perché, oltre a rimuovere il pulviscolo che tende ad accumularsi, occorrono trattamenti protettivi volti a creare una barriera che impedisca allo sporco di deteriorarlo. anche durante il classico lavaggio si utilizzano panni e detergenti specifici per ripulire e disinfettare, garantendo una pulizia 100% efficace.

Pulizia a roma di pavimenti in ceramica genericamente si tratta di rivestimenti utilizzati in ambienti pubblici e privati, per esempio per servizi igienici e spogliatoi. questo materiale oltre ad essere soggetto alla polvere, è sensibile alle incrostazioni di calcare e richiede, quindi, interventi di pulizia con detergenti e disinfettanti non aggressivi. a tal fine, c.q.s. utilizza per la pulizia a roma di pavimenti in ceramica, prodotti ecologici capaci di combattere lo sporco e le imperfezioni, tutelando la salute e la salvaguardia dell’ambiente.