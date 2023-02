È tempo di comprare il tuffo? Cardano (ADA), Shiba Inu (SHIB) e TMS Network (TMSN) potrebbero guadagnare terreno all'inizio del 2023

"Buy the dip" è una strategia in cui un investitore acquista un'attività quando il suo prezzo scende temporaneamente, prevedendo una futura crescita del prezzo. L'idea è di sfruttare i cali di mercato a breve termine come opportunità di acquisto. Dopo l'inverno delle criptovalute del 2022, diversi asset sono maturi per essere raccolti in fondo al calo, mentre TMS Network (TMSN) — ora nella fase 1 della sua prevendita — punta alla luna.

Cardano (ADA) e Shiba Inu (SHIB) - Toccato il fondo e rimbalzato.

L'inverno di Crypto 2022 è stato scortese con molte monete. Cardano (ADA) ha perso l'81% del suo valore su base annua nel 2022 e coloro che hanno "HODLd" Cardano (ADA) si sono spaventati. Nel gennaio 2022, Cardano (ADA) è stato scambiato a $ 1,31 e ha chiuso l'anno a $ 0,24.

Tuttavia, l'anno su Cardano (ADA) al momento della scrittura è stato un aumento molto incoraggiante del 60%, con Cardano (ADA) scambiato a $ 0,39. Ciò non sorprende, c'è un sollevamento generale dell'intero mercato delle criptovalute e il solido caso d'uso di Cardano (ADA) sta vedendo gli investitori aggiungere nuovamente Cardano (ADA) nei loro portafogli.

Allo stesso modo, il crudele inverno delle criptovalute del 2022 ha fatto inciampare Shiba Inu (SHIB) e Shiba Inu (SHIB) ha perso il 76% del suo picco di gennaio 2022. Ma Shiba Inu (SHIB) ha invertito la sua caduta e ha ottenuto forti guadagni nel 2023, con Shiba Inu (SHIB) che ha registrato una solida ripresa del 64% dal giorno di Capodanno. La miriade di vantaggi di Shiba Inu (SHIB) lo ha reso un solido top-20 player in termini di capitalizzazione di mercato, e il trading di Shiba Inu (SHIB) aumenta ogni giorno, segnalando un 2023 rialzista per il memecoin un tempo banale.

Le metriche on-chain mostrano che sia Cardano (ADA) che Shiba Inu (SHIB) hanno toccato il fondo e ora si stanno riprendendo. Aggiungere Cardano (ADA) e Shiba Inu (SHIB) al tuo portafoglio è una prospettiva saggia per un 2023 dall'aspetto roseo.

Rete TMS (TMSN): rally per un 2023 redditizio e oltre

TMS Network (TMSN) è una piattaforma di trading all-in-one decentralizzata basata su Ethereum che mira a rivoluzionare il settore del trading tradizionale risolvendo i suoi problemi più urgenti.

Questi problemi includono una mancanza di uniformità dei prezzi e commissioni di negoziazione elevate, che rendono difficile per i trader eseguire operazioni a prezzi equi. Inoltre, l'industria del trading tradizionale è afflitta dalla manipolazione dei prezzi e dal wash trading, che può creare condizioni di disparità per i trader. TMS Network (TMSN) eliminerà questi problemi.

TMS Network (TMSN) cerca di affrontare i ritardi nelle transazioni, che possono limitare la capacità dei trader di sfruttare le opportunità di mercato in tempo reale. TMS Network (TMSN) mira anche a migliorare l'esperienza di trading complessiva per gli utenti fornendo loro un'interfaccia intuitiva e di facile utilizzo, per non parlare di una gamma completa di risorse e strumenti educativi per aiutare a sviluppare conoscenze e abilità.

TMS Network (TMSN) cerca di affrontare la mancanza di formazione commerciale nel settore del trading tradizionale offrendo ai trader una funzionalità di social trading che consente loro di connettersi e seguire i trader di successo, imparare dalle loro strategie e replicare le loro operazioni. Con la gamma completa di strumenti e funzionalità di TMS Network, TMS Network (TMSN) si impegna a diventare la piattaforma di riferimento per i trader che desiderano operare in mercati equi, trasparenti ed efficienti.

I trader possono trarne vantaggio investendo nei token TMS resi disponibili durante la fase 1 della sua prevendita. I token hanno un prezzo di $ 0,0047 e sono disponibili sul loro sito web.

