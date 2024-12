L'inverno non porta con sé pioggia o neve: temperature miti, ma attenzione alla nebbia

Un'area di alta pressione interesserà le nostre regioni per i prossimi tre giorni, con sole e caldo in montagna, poi da giovedì fronte perturbato che colpirà principalmente le Alpi sui confini e la Liguria.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a mercoledì 18 dicembre cielo sereno o poco nuvoloso su Alpi e zone collinari. In pianura possibilità di nebbie anche estese per tutta la giornata. Nuvolosità che andrà aumentando nel corso dei giorni, con mercoledì che potrà essere molto nuvoloso.

Temperature in forte rialzo in quota, con valori oltre la media sulle Alpi e sulle zone collinari. In pianura, complice il ristagno dell'aria fresca, le nebbie e la nuvolosità a partire da domani sera, le massime non andranno oltre gli 11/12 °C oggi (14/15 °C sulle coste) per poi calare da domani. Minime ancora attorno allo 0 e localmente negative con brinate domani mattina, poi aumenteranno leggermente causa nebbia e nuvolosità in aumento.