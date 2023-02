Settimo Torinese, una partita a carte per ribadire i legami tra la città e la terra lucana [FOTO]

Anche una gara a carte può essere utile per alimentare lo spirito di comunità e le radici che collegano con il proprio passato. Con questi obiettivi, nei giorni scorsi, l'associazione Lucana di Settimo Torinese ha organizzato una manifestazione dedicata al gioco della scopa presso l'oratorio di San Vincenzo, contando sulla presenza anche della sindaca, Elena Piastra e dell'assessora Chiara Gaiola.



E dopo le sfide, c'è stato anche il momento delle premiazioni per coloro che si sono distinti in questa competizione. "E' sempre un piacere essere presenti, anche in un giorno pieno di impegni come quello di oggi, con le Primarie del Pd - ha detto la sindaca -. Il torneo è andato molto bene e ho sentito molti applausi e grande entusiasmo. Finalmente è tornata la voglia di stare insieme e di ritrovarsi e di condividere qualche ora insieme".