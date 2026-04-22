Teatro, salta lo spettacolo di Nino Frassica al Colosseo: la data sarà recuperata tra 6 mesi

"Il Teatro Colosseo è spiacente di comunicare che lo spettacolo di Nino Frassica & Los Plaggers Band – Tour 2000/3000, in programma domani 23 aprile 2026, è posticipato per motivi di salute dell'artista". Così la direzione del Teatro Colosseo annuncia l'annullamento dello spettacolo in programma domani sera e il suo spostamento a ottobre.

In particolare, prosegue la nota, il nuovo appuntamento è fissato per venerdì 30 ottobre, alle ore 20.30.

"I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data, senza necessità di alcun cambio. In alternativa, è possibile richiedere il rimborso entro e non oltre l'8 maggio 2026, secondo le seguenti modalità indicate sul sito e sui profili social del Teatro".

I RIMBORSI

Per i biglietti acquistati al botteghino del Teatro o su www.teatrocolosseo.it : inviare una mail a cassa@teatrocolosseo.it allegando il PDF o la foto dei biglietti.



Per i biglietti acquistati su TicketOne: seguire le indicazioni disponibili su www.rimborsi-ticketone.it . Il form di richiesta sarà attivo entro le prossime 24 ore.