Concerti, mercatini e laboratori: al parco PA.T.CH. di Chieri torna "Intrecci"

Venerdì 1 e sabato 2 maggio, torna al Parco PA.T.CH. (piazza Caselli) di Chieri «Intrecci», il festival dove musica, parole, creatività e comunità si incontrano e si contaminano. La seconda edizione, intitolata “Intrecci 2 - Patch-ami ancora”, prevede un ricco programma di concerti live, mercatini artigianali e vintage, talk, laboratori e attività per tutte le età, food e drink.

«Intrecci Festival» si inserisce all’interno del progetto “Giovani intrecci” della Fondazione della Comunità Chierese ETS, sostenuta da Compagnia di San Paolo. L’evento nasce nel 2025 dal volere delle associazioni e gruppi giovanili del chierese e, nella sua seconda edizione, è supportato dalla co-progettazione tra Fondazione della Comunità Chierese ETS e il Comune di Chieri (con un contributo di circa 3800 euro).

Dichiara l’assessora alle Politiche giovanili Vittoria Moglia: «Intrecci Festival è frutto del coinvolgimento di tante realtà del territorio che hanno contribuito a costruire un programma vario e articolato, che ha come tematica-guida quella del lavoro ma che si propone anche come uno spazio di svago, divertimento e decompressione, dove sono i giovani ad essere protagonisti. Inoltre, sarà l’occasione per inaugurare, il 2 maggio, l’opera di street art di Arianna Martucci sulle pareti laterali dello skatepark».

Aggiunge il presidente Riccardo Civera: «Nel corso del 2025 la scelta strategica della Fondazione della Comunità Chierese ETS è stata di investire in azioni rivolte al mondo giovanile. In questo progetto abbiamo voluto condividere le nostre competenze con le associazioni giovanili che avevano bisogno di un sopporto organizzativo ed economico».

IL PROGRAMMA

Venerdì 1 maggio - Apertura cancelli ore 12:00

Ore 12:00 - 20:00 Mercatini e Attività delle associazioni

Ore 14:30 Sex work

A cura dell’associazione CDCP Aps, che parlerà principalmente di tratta e sfruttamento

Ore 16:00 Salute mentale

A cura dell’associazione Tutto annodato.

Ore 20:30 Stand Up Comedy : Xhuliano Dule

Xhuliano Dule si sta affermando come una delle voci più originali e taglienti della Stand-up Comedy in Italia, portando sul palco un'ironia che non fa sconti a nessuno, a partire da se stesso. Il suo percorso artistico è profondamente segnato dalle sue radici albanesi e dal suo vissuto in Italia, elementi che utilizza non per fare del semplice folklore, ma per decostruire con intelligenza i pregiudizi e le ipocrisie della società moderna. Il suo stile è asciutto e marcatamente cinico: Dule non cerca la risata grassa o immediata attraverso la mimica esagerata, ma punta tutto sulla forza della parola e su una scrittura densa di osservazioni sociali. È un comico che potremmo definire "di pensiero", capace di affrontare temi scomodi come l'integrazione, il razzismo e le difficoltà della sua generazione con un distacco quasi chirurgico.

Ore 21:30 Energia Stella Sofia

Energia Stella Sofia si impone nel panorama contemporaneo come una delle voci più taglienti e necessarie del nuovo cantautorato torinese, elevando la musica a un vero e proprio atto di resistenza culturale. Attraverso una scrittura affilata e una presenza scenica magnetica, l'artista trasforma la forma canzone in uno spazio di critica sociale profonda, capace di affrontare con estremo coraggio i nodi più complessi e irrisolti dell’attualità. La sua proposta artistica decostruisce sistematicamente gli stereotipi di genere, offrendo una prospettiva femminista che supera la semplice protesta per farsi veicolo di una reale riappropriazione di spazi, corpi e identità. Con uno sguardo lucido e spesso intriso di una sottile ma feroce ironia, Energia Stella Sofia analizza le contraddizioni dell’uomo medio italiano, mettendone a nudo i retaggi patriarcali e le fragilità strutturali.

Ore 22:30 Melancholia

I Melancholia sono un trio umbro (di Foligno) che si è imposto all'attenzione del grande pubblico grazie a X Factor 2020, distinguendosi per un approccio artistico fuori dagli schemi e una presenza scenica magnetica. Formazione: Il cuore della band è composto da Benedetta Alessi (voce carismatica e potente), Filippo Giulietti (tastiere e sintetizzatori) e Fabio Azzarelli (chitarra). Genere: La loro musica è un mix audace e oscuro di elettronica, dark-pop e rap, con forti influenze rock e alternative. Sound: Si caratterizzano per atmosfere cupe, ritmi frenetici e una produzione internazionale che strizza l'occhio a sonorità nord-europee.

Sabato 2 maggio - Ore 12:00 apertura del festival

Ore 12:00 - 20:00 Mercatini e Attività delle associazioni

Ore 14:30 Donne e lavoro

A cura dell’associazione Break the silence.

Ore 16:00 Rider e sfruttamento

A cura dell’associazione ASCS.

17.30 Inaugurazione dell’opera partecipata di streeart realizzata da Arianna Martucci in collaborazione con i partecipanti al percorso “Skat.Paint.Care.&Repeat” e del nuovo Regolamento comunale per l’accesso e l’uso dello skatepark del Pa.T.Ch

Ore 20:00 inizio musica live

Ore 20:00 Neno

Neno è uno dei talenti più cristallini e versatili del nuovo pop piemontese, capace di muoversi con estrema naturalezza tra la canzone d'autore classica e le sonorità contemporanee dell'urban-pop. Originario di Torino, Neno ha saputo costruire un'identità artistica fondata su una vocalità calda e graffiante, che diventa il veicolo perfetto per una narrazione emotiva, intima e terribilmente sincera. La sua musica è un mosaico di influenze: se da un lato si avverte l'eredità della grande scuola dei cantautori italiani, dall'altro emerge una ricerca sonora fresca, fatta di ritmiche accattivanti e arrangiamenti curati che strizzano l’occhio al soul e al funk moderno.

Ore 21:00 Cara Calma

I Cara Calma sono una delle realtà più sincere e travolgenti dell'attuale panorama alternative rock italiano. Nata a Brescia, la band ha saputo costruire un’identità sonora granitica, capace di unire la potenza del punk-rock e dell'emo alla profondità melodica del nuovo cantautorato indie. Il loro sound è un’esplosione di energia viscerale: chitarre distorte che lasciano il segno, ritmiche serrate e testi che colpiscono dritto allo stomaco. La scrittura dei Cara Calma non teme di affrontare le fragilità umane, parlando di perdite, rinascite e della ricerca di un equilibrio in un mondo che va troppo veloce.

Ore 22:30 Funky Club Orchestra

La Funky Club Orchestra rappresenta l'anima pulsante della scena black torinese, un collettivo dinamico capace di trasformare ogni performance in un’esperienza immersiva tra ritmo e raffinatezza. Nata sotto l'influenza dei grandi maestri del genere, la band fonde con maestria la solidità del funk classico con le sfumature vellutate del soul e le armonie ricercate dell'acid jazz, creando un sound moderno che strizza l'occhio alle produzioni internazionali. Il punto di forza dell'orchestra risiede nella capacità di far dialogare una sezione ritmica impeccabile con arrangiamenti di fiati vibranti e vocalità potenti, costruendo un muro di suono che invita inevitabilmente al movimento.