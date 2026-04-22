Il Torino Pride compie 20 anni, appuntamento il 6 giugno per la nuova edizione

Il Coordinamento Torino Pride annuncia il ritorno del Torino Pride per le strade della città, che si svolgerà sabato 6 giugno 2026. Quello di quest’anno è un ritorno speciale: la grande marcia torinese per i diritti e la dignità di tutte le identità LGBTQIA+ compie vent'anni. Tanto è passato da quel 17 giugno 2006, quando Torino ospitò il Pride nazionale in un'epoca in cui esisteva ancora un'unica marcia del Pride per tutto il Paese.

Una data che ha segnato l'inizio di un cammino mai più interrotto e destinato, nel 2027, a un nuovo traguardo: Torino ospiterà l'EuroPride, la manifestazione itinerante celebrata ogni anno in una diversa città europea. Venti di lotte è il claim scelto per celebrare questo traguardo, accompagnato dal visual firmato da Olga Zannoni: una nave col vento in poppa che si dirige verso il futuro. Il visual e il claim dell'edizione 2026 sono stati presentati ieri, come da tradizione, in occasione della cerimonia di chiusura del Lovers Film Festival, il più longevo festival cinematografico a tematica LGBTQIA+ d'Europa.

«Il claim di quest’anno è Venti di lotte, e il plurale non è un caso — spiega Chiara Tarantello, co-coordinatrice del Torino Pride — Crediamo che l’unico modo per sopravvivere a questo periodo storico sia la lotta intersezionale, e questi venti anni ne sono la dimostrazione. Sin dalla nascita del nostro Pride ci siamo occupate dei diritti della nostra community, e non solo: il lavoro del Coordinamento è sempre andato a sostegno delle soggettività più marginalizzate, favorendo un dialogo costruttivo e alleanze sul territorio che ci hanno permesso di crescere come realtà e come persone. Il corteo è solo la manifestazione visibile del lavoro di rete e di advocacy che svolgiamo quotidianamente a livello locale, nazionale e, possiamo dirlo, internazionale. Per questo, edizione dopo edizione, abbiamo trasformato la nostra marcia per farla somigliare sempre di più alle persone che la animano, rendendola via via più accogliente e plurale. Anche la gioia nelle strade, in questo clima, è politica, e vogliamo camminare tuttə insieme» conclude Tarantello.

IL MANIFESTO Il manifesto politico del Torino Pride 2026 restituisce il senso profondo di questa edizione ventennale facendo sintesi del ricco documento politico che si aggiorna e approfondisce anno dopo anno: battaglie e rivendicazioni che hanno segnato vent'anni di movimento e ci proiettano al futuro.