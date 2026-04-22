Domani a Maria Ausiliatrice la messa solenne della Guardi Giurata

Domani, giovedì 23 aprile, in occasione della Festa nazionale delle Guardie Giurate, si svolgerà a Torino, presso la Basilica Maria Ausiliatrice, alle ore 17.00, la solenne messa con lettura della preghiera della Guardia Giurata.

In occasione dell'importante momento di riflessione, la UILTuCS Piemonte ribadisce la propria solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto della vigilanza privata che hanno subito nel tempo un peggioramento delle condizioni di lavoro e un forte impoverimento dei salari, anche a causa del mancato adeguamento all'inflazione.

Le Guardie Giurate, pur lavorando sia di notte che di giorno, compresi week end e festivi, percepiscono, in media, delle retribuzioni assolutamente non dignitose, ritenute da decine di sentenze sotto la soglia di povertà, attestandosi a malapena attorno ai 6 uro l’ora. Per questo compenso irrisorio vengono loro imposti turni di lavoro fino a 12 ore al giorno.

Eppure, sembrano invisibili anche se sono ovunque: negli ospedali, nei tribunali, negli aeroporti, nelle banche, nei caveaux e di notte presidiano e controllano le strade delle città. Senza dimenticare il rischio fisico a cui vanno incontro: gli assalti ai portavalori e le aggressioni al personale di sicurezza sulle postazioni fisse sono ormai all'ordine del giorno.

Chiedono un lavoro sicuro, formato ed equamente retribuito. Perché senza le Guardie Giurate, armate o meno, la sicurezza del Paese è a rischio. Ma la sicurezza va pagata e a coloro che la garantiscono vanno garantiti: la Dignità, i Diritti, il giusto Salario.