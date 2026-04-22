Letture condivise in occasione della Giornata Mondiale del Libro alla sede LaAV di Torre Pellice

Una data simbolica, il 23 aprile, per riscoprire e riflettere sul valore dei libri. Nella Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, istituita dall’Unesco, il circolo LaAV – Letture ad Alta Voce di Torre Pellice propone nella Sala Operaia in via Roma 7, nuova sede del gruppo dall’autunno 2025, una serata in cui condividere un brano che abbia per il lettore un significato particolare.

“Abbiamo preso questa data significativa per ripresentare questo momento di condivisione di lettura – spiega Paola Grand, del circolo LaAV –. Non è la prima occasione, ne abbiamo già proposte in passato, ma nella nuova sede è il terzo incontro: c’era stata una prima serata dedicata allo scrittore Stefano Benni e una seconda in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne”.

La lettura condivisa è per il gruppo un momento molto importante: “Per noi non è un atto solitario, abbiamo infatti deciso di dare un po’ del nostro tempo per leggere per gli altri ad alta voce in varie occasioni. È sempre molto bello invitare le persone a portare un brano che per loro ha un particolare significato, che può essere una pagina di un romanzo, una poesia, qualche riga di un saggio, e condividerlo con gli altri, leggendolo ad alta voce”.

Domani, giovedì 23 aprile, ci si ritroverà alle 20,30. L’ingresso sarà libero e in questa occasione non è previsto un tema preciso: è la giornata dedicata al libro, nel suo significato più ampio e generale.

Del circolo LaAv al momento fanno parte circa venti volontari: “Un numero che vorremmo che crescesse, visto che abbiamo parecchie richieste di servizio di letture, ad esempio in case di riposo e centri sociali. Ci piacerebbe trovare altri volontari che amino leggere e condividere la propria lettura – sottolinea Grand –. Almeno ogni due anni cerchiamo di organizzare dei momenti di formazione, come quello di sabato scorso, che si concluderà sabato 2 maggio: in queste occasioni coinvolgiamo dei professionisti che ci danno qualche consiglio su come usare la voce e interpretare il testo, facendo arrivare quello che leggiamo ai nostri ascoltatori, bambini, adolescenti, adulti, anziani che siano”.

Per conoscere le iniziative LaAv è possibile consultare il loro sito web o la pagina Instagram ‘Eventi Val Pellice’, dove vengono pubblicati tutti gli appuntamenti della valle. Per ulteriori informazioni si può scrivere a circololaavtorrepellice@gmail.com.