Fra tradizione e innovazione, Bernardi Cioccolato realizza prodotti artigianali valorizzando la tradizione pugliese

Disponendo di una profonda specializzazione, che coincide con l’eccellenza, nel campo della produzione di cioccolato artigianale e prodotti dolciari affini, Bernardi Cioccolato (www.bernardicioccolato.it) ha una proposta concepita sia per bar, pasticcerie, enoteche e ristoranti che per privati.

Utilizzando materie prime di elevata qualità e valorizzando le risorse gastronomiche del territorio pugliese, realizza prodotti unicamente a base di cioccolato puro, privi di grassi vegetali aggiunti. Concepiti per offrire un’esperienza di degustazione unica nel magico regno del cioccolato artigianale, oltre a rappresentare un’autentica coccola gourmet, si rivelano perfetti anche come idea regalo, grazie al packaging ricercato.

La mission di Bernardi Cioccolato è quella di offrire ai propri clienti un prodotto che oltre ad essere buono sia anche bello da vedere. Ogni cioccolatino, pralina, o tavoletta, viene realizzato a mano secondo la tradizione artigianale.

In occasione della Pasqua, l’azienda propone colombe e uova di pasqua artigianali in diversi formati e fantasie.

Si tratta a tutti gli effetti di pezzi unici. Il cliente può approfittare di diverse opzioni, tra cui cioccolato fondente, al latte e bianco, con nocciole, pistacchi, arachidi o frutti di bosco o le uova monorigine con fondenti pregiati ad alta percentuale. È possibile selezionare anche prodotti con sorpresa Gioiello. Sono disponibili infine le versioni senza zucchero dolcificate con stevia e maltitolo, edulcoranti naturali adatti ai diabetici e con poche calorie.

La storia dell’azienda ha avuto inizio nel 1974, in un piccolo laboratorio di pasticceria. Continuando l’attività paterna, animati da grande passione e spirito d’iniziativa, i fratelli Bernardi hanno mosso i primi passi nel mondo della produzione dolciaria.

Dopo aver scoperto, quasi per caso, il magico mondo del cioccolato, ne rimangono talmente estasiati da trasformarlo nel core-business dell’attività. Lavorando instancabilmente per affinare le proprie ricette, i fratelli iniziano un percorso di ricerca non solo orientato ad individuare sapori nuovi ed esotici, bensì a valorizzare quelli della tradizione pugliese. Nascono così prodotti unici, vere e proprie coccole gourmet che assicurano un’esperienza di degustazione senza eguali.

Non è dunque un caso se l’azienda, oggi, oltre ad essere famosa in Italia è conosciuta anche in Svezia, Svizzera, Germania, Canada, Emirati Arabi, Russia e Romania. Il suo cioccolato, infatti, oltre ad essere un prodotto di elevata qualità, è perfetto anche come idea regalo. Il merito è di un packaging elegante e curato nei minimi particolari, appositamente concepito per un pubblico esigente.

L’offerta di Bernardi Cioccolato, oltre che dal negozio digitale www.bernardicioccolato.it, è accessibile nei punti vendita di Grottaglie e Bari aeroporto e presso un vasto network di rivenditori, distribuiti nella nostra Penisola.

Ordinando online, i costi di consegna si azzerano per importi superiori a 39 euro. Le spedizioni si verificano in 48/72 ore e le modalità di pagamento disponibili pongono l’utente al riparo da ogni pericolo. Infine, nell’eventualità di domande o richieste particolari è attivo un preparato servizio di assistenza, fruibile tramite numero di telefono, indirizzo e-mail e chat online.

