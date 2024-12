Siti contaminati: in estate al via i lavori nell'ex CIMI Montubi di Basse di Stura

Partiranno entro l’estate del prossimo anno i lavori per la messa in sicurezza permanente del sito ex CIMI Montubi di Basse di Stura. Negli scorsi giorni il Comune, su proposta dell'assessore alle Politiche per l'Ambiente Chiara Foglietta, ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica.

"Cappotto" impermeabile contro le scorie

L’intervento prevede la rimodellazione di alcune scarpate costituite da scorie industriali e la successiva posa di un 'cappotto' impermeabile per garantirne l’isolamento dall’ambiente circostante.

Durante l’esecuzione dei lavori si procederà anche alla realizzazione di una rete di raccolta e smaltimento della pioggia, che sarà convogliata in parte verso una bealera, dove è prevista l’installazione di griglie metalliche per prevenire possibili intasamenti ed occlusioni, e in parte verso la rete fognaria.

8 milioni e 500mila euro

Saranno inoltre realizzati e ripristinati muri e recinzioni perimetrali e tratti di staccionata sul ciglio delle scarpate e ai lati della strada centrale. L'intervento, dal costo di quasi 8 milioni e 500 mila euro, sarà finanziato prevalentemente con fondi del Pnrr provenienti dal Ministero dell'Ambiente.