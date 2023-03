Migranti, la Commissaria Europea Ferreira a Torino: “Tutti responsabili, serve una strategia globale” [VIDEO]

E’ forte e solido il legame tra la Regione Piemonte e l’Europa. A rinsaldarlo la visita a Torino di Elisa Ferreira , Commissaria Europea per la Coesione e le Riforme, ospitata dal Governatore Alberto Cirio nel grattacielo in zona Lingotto.

Tanti i temi affrontati: dall’immigrazione ai fondi europei, passando per la transizione energetica e industriale. Quest’ultima tocca nel profondo il tessuto produttivo piemontese, spaventato per lo stop ai motori diesel e benzina paventato entro il 2035 e ora sospeso.

Migranti, la Commissaria Europea: “Serve strategia globale”

Impossibile non affrontare il tema migranti, a poche settimane dalla strage di Cutro: “Siamo tutti responsabili, a tutti i livelli: come Europa abbiamo proposto una strategia globale per risolvere il problema dei migranti, distinguendo tra chi è un migrante economico e i rifugiati” ha affermato Ferreira. “Speriamo che presto tutti gli Stati decidano di unirsi in una dimensione umanitaria di Europa. Serve un sentimento comune rispetto al tema, che è un problema europeo: la proposta della Commissione è di cercare di fare in modo che il Consiglio assuma un approccio analogo a quello che c’è per il mercato interno” ha ribadito la Commissaria.