Nasce 2020 Academy, il nuovo laboratorio di imprenditorialità per gli Universitari piemontesi

Lo Startup Creation Lab, laboratorio fondato nel 2015 dal Prof. Dario Peirone dell’Università di Torino, che negli anni ha formato oltre 600 studenti sui temi dell’innovazione e imprenditorialità, diventa 2030 Academy.

“Dedicata agli studenti iscritti negli Atenei piemontesi, la 2030 Academy nasce nell’ambito del progetto europeo INNOUNITA, supportato dall’European Institute for Innovation and Technology (EIT), che intende proprio accrescere le competenze degli studenti universitari per meglio rispondere alle esigenze attuali del mondo del lavoro e alle sfide globali”, dichiara il coordinatore Prof. Dario Peirone.

Gli studenti dell’Academy saranno guidati da mentor provenienti dal mondo dell'impresa, della finanza e dell'innovazione, che forniranno supporto e feedback durante l’intero percorso. Il chief mentor sarà Paolo Bertolero, startupper seriale ed esperto di accelerazione di impresa.

“L’obiettivo della 2030 Academy”, spiega Bertolero, “è fornire ai partecipanti le competenze e il supporto necessario per trovare soluzioni imprenditoriali alle sfide globali definite nei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) proposti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. All’interno dell’Academy, ciascun partecipante avrà la possibilità di lavorare su uno o più SDG insieme agli altri, formando dei team multidisciplinari composti da studenti provenienti da diversi corsi di studio e con differenti livelli di esperienza”.

Gli SDG coprono un’ampia gamma di tematiche, tra cui la povertà, la fame, la salute, l'istruzione, l'uguaglianza di genere, l'accesso all'acqua potabile e all'energia, la riduzione delle disuguaglianze, la promozione della crescita economica sostenibile, la lotta contro il cambiamento climatico e la protezione della biodiversità.

Per i team che avranno sviluppato le soluzioni migliori rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, vi sarà la possibilità di presentare i propri progetti ad aziende ed investitori durante la finale dell’Academy, con l’obiettivo di finanziarne la crescita e supportarle nell’accedere a programmi di accelerazione internazionali.

Per iscriversi all’Academy è necessario compilare il form entro il 21 aprile.