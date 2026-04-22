Il Politecnico inaugura a Roma il nuovo hub istituzionale

Il Politecnico di Torino ha inaugurato oggi a Roma un nuovo hub istituzionale, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Sogesid, società di ingegneria che opera al fianco delle amministrazioni nazionali e locali per il risanamento ambientale e un rinnovato sviluppo del territorio.

Situato in via Cristoforo Colombo 149, lo spazio nasce per rafforzare il ruolo dell’ateneo come università pubblica a supporto delle Istituzioni pubbliche, offrendo competenze avanzate per attività tecniche, regolamentari e normative in ambiti chiave per lo sviluppo competitivo del nostro Paese, come la transizione energetica, le infrastrutture, l’innovazione tecnologica a favore di imprese e PA.

Alla cerimonia hanno partecipato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, l’Amministratore Delegato di Sogesid S.p.A., Ing. Errico Stravato, e il Rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati, insieme a rappresentanti istituzionali e industriali.

“Attraverso il nostro hub di Roma, esattamente come già accade con la nostra sede di Bruxelles, intendiamo rimarcare un concetto per noi fondamentale: siamo un’università pubblica al servizio delle istituzioni pubbliche, tanto in Italia quanto in Europa. L’obiettivo è quindi quello di mettere al servizio dei policy maker le nostre competenze tecniche e tecnologiche, rendendo continua la relazione con le istituzioni e gli stakeholder dell’innovazione” ha dichiarato il Rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati.

“Il Politecnico di Torino si conferma interlocutore prezioso per il Governo e punto di riferimento di eccellenza nell’Italia che guarda agli obiettivi climatici assunti e agli obiettivi di interesse pubblico nazionali posti dal PNRR. Il polo si pone come un punto di riferimento per integrare competenze tecniche, ricerca e governance pubblica, promuovendo uno sviluppo davvero sostenibile. L’Hub di Roma, analogamente all’Hub di Bruxelles del Politecnico, è strumentale alle missioni dell'Ateneo relative al potenziamento delle attività di indirizzo governativo, ricerca e trasferimento tecnologico e internazionalizzazione” ha dichiarato il Ministro per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

“Siamo orgogliosi di ospitare presso una delle sedi romane di Sogesid, in via Cristoforo Colombo 149, l’hub operativo del Politecnico di Torino – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Sogesid, Ing. Errico Stravato – Questa collaborazione testimonia il ruolo della nostra Società come struttura tecnico-operativa al servizio delle amministrazioni pubbliche e conferma la nostra funzione di raccordo tra mondo accademico e istituzioni nei settori della sostenibilità ambientale e dello sviluppo infrastrutturale".