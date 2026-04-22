Un questionario conferma la necessità di un asilo nido a Cavour

Sono una quarantina le famiglie che hanno risposto al questionario rivolto a chi ha figli nella fascia 0-3 anni diffuso nei mesi di gennaio e febbraio dall’Amministrazione comunale di Cavour. Questo per capire quali sono le esigenze principali in vista della futura apertura dell’asilo nido comunale di via Barge.

“Il 70 per cento delle famiglie che hanno aderito all’indagine sono cavouresi, mentre il 30 per cento provengono da paesi limitrofi, il che fa pensare a una carenza dell’offerta educativa, per quella fascia d’età, nel territorio circostante. L’asilo nido comunale potrebbe intercettare anche queste esigenze”, indica Silvio Felizia, consigliere comunale con delega all’Istruzione alla Scuola e Istruzione.

L’analisi delle risposte, effettuata con la consulenza di esperti che stanno affiancando l’Amministrazione comunale in questa fase di progettazione, ha evidenziato che le due strutture private presenti a Cavour coprono meno del 50% dei potenziali fruitori e i restanti sono costretti a rivolgersi ad altre strutture di paesi confinanti. L’obiettivo del nido è quello di aggiungersi all’offerta privata esistente, non sostituirsi.

Le famiglie evidenziano la mancanza di orari maggiormente flessibili di apertura e chiusura degli asili, con la difficoltà dunque di conciliare lavoro e cura dei piccoli, e l’ostacolo dell’importo della retta mensile. C’è la richiesta che il servizio sia di qualità, gestito da personale qualificato con un coordinamento pedagogico. L’Amministrazione afferma di voler partire da queste considerazioni per sviluppare il proprio intervento e scegliere a quale modello gestionale affidarsi.

La struttura di via Barge potrà ospitare intorno ai 20 bambini: “Il progetto prevede un ampio salone suddivisibile in due parti sia per ospitare tutti i bimbi insieme sia per poter effettuare attività separate per fasce di età. Il valore complessivo dell’intervento ammonta a circa 660 mila euro, con qualche possibilità di aumento dovuto al rincaro dei materiali edilizi”.

Sulle tempistiche dei lavori, tutto sta procedendo secondo il cronoprogramma stabilito. Felizia rassicura: “Entro giugno la struttura andrà collaudata. Gli spazi e i locali interni sono realizzati, manca ancora la sistemazione dell'area esterna adibita a zona gioco e l’acquisto degli arredi. Al momento non è ancora ipotizzabile una data certa di apertura anche se l’auspicio è che si riesca a completare tutto l’iter burocratico di affidamento del servizio e acquisto degli arredi nel più breve tempo possibile”.