“W il Duce” e “Pd = ebrei”, la ricorrenza del 25 aprile infangata dai vandali

Muri e manifesti in corso Maroncelli, alle porte di Torino sud, imbrattati con oscenità, scritte razziste e svastiche che sfregiano la storia e infangano la memoria (almeno di chi ne ha una). È il triste biglietto da visita in vista delle celebrazioni per la ricorrenza dell’80esimo anniversario dalla Liberazione. I fatti si sono verificati dietro la scuola primaria Umberto I di via Nizza.

Un raid vandalico che si ripete, puntualmente, ogni anno. È sempre a firma di ignoti. Ad essere presi di mira sono stati i manifesti del Partito Democratico dove qualcuno, usando un pennarello nero, ha disegnato delle svastiche e oltraggiato il popolo ebraico. Scrivendo anche il solito “viva il Duce”, un misto da nostalgia e ignoranza.



Possibile che a colpire sia stato l’odio dell’ultradestra, ma è molto più probabile che gli autori siano - in realtà - dei ragazzini annoiati con poca memoria storica.