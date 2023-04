A Mirafiori Nord un nuovo laboratorio sanitario per analisi e prelievi

Nuova vita per un edificio in disuso in strada del Portone 61, a Mirafiori Nord. Una porzione della struttura sarà interessata da un cambio di destinazione d’uso da attività artigianale a laboratorio sanitario di analisi e punto di prelievo della CdC.

A dare il via libera questa mattina la Giunta comunale, su proposta dell’assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni. L'immobile, situato sul territorio della Circoscrizione 2 e attualmente in disuso, necessita di interventi di manutenzione, adeguamento impiantistico ed efficientamento energetico.