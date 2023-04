Per gli umarèll digitali arriva il sito che racconta i cantieri di Torino

Ora anche gli umarèll digitali torinesi avranno i loro cantieri da guardare. La Città ha infatti lanciato questa mattina il sito georeferenziato www.torinocambia.it, che rende disponibile online gli oltre 300 interventi che verranno realizzati nei prossimi anni grazie al Pnrr e agli altri fondi europei e nazionali.

Schede digitali, manifesti in giro per il capoluogo piemontese e maxi affissioni sui cantieri terranno aggiornati i cittadini sui lavori in programma e sul loro andamento. "Vogliamo rendere - ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo - la trasformazione tangibile per i torinesi, tradurre in termini comprensibili cosa accade in città, rendendo così trasparente il processo in campo".